W Karpaczu nie tylko o biznesie

Już we wtorek 2 września Karpacz ponownie stanie się centrum najważniejszych debat gospodarczych, społecznych i technologicznych Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku wśród gości pojawi się wyjątkowa postać - Sławosz Uznański-Wiśniewski, astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jego obecność podkreśli rosnące znaczenie eksploracji kosmosu jako obszaru rozwoju technologicznego, a także pola rywalizacji globalnych mocarstw.

Kosmos jako nowe pole rywalizacji i współpracy

Panel dyskusyjny „Podróż w nieznane - czyli kosmos jako obszar rozwoju technologicznego i rywalizacji mocarstw”, zaplanowany na 3 września w godz. 13:45-14:45, podejmie temat przyszłości eksploracji kosmicznej. Eksperci z całego świata porozmawiają o tym, jak technologie kosmiczne - od satelitów po plany kolonizacji Marsa - przekształcają nasze życie i geopolitykę.

Wśród panelistów znajdą się m.in.:

Christer Fuglesang - szwedzki astronauta, a obecnie dyrektor Centrum Kosmicznego KTH (Szwecja),

Alexander MacDonald - były główny ekonomista NASA (USA),

Danilo Rubini - przedstawiciel Włoskiej Agencji Kosmicznej (Włochy),

Mikołaj Zawadzki - kierownik projektów badawczych Uniwersytet Warszawski,

Sławosz Uznański-Wiśniewski - astronauta ESA (Polska). Debatę poprowadzi Rares-Cristian Bisag, przewodniczący Rumuńskiej Inicjatywy Kosmicznej (ROSPIN).

Spotkanie z astronautą - wyjątkowa inspiracja

Bezpośrednio po panelu, o 15:15 na Scenie Głównej, odbędzie się unikatowe spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Będzie to okazja do poznania kulis jego misji kosmicznej, refleksji nad rolą nauki w podboju kosmosu oraz rozmowy o technologicznych rozwiązaniach, które - choć powstały na potrzeby wypraw kosmicznych - coraz częściej znajdują zastosowanie na Ziemi.

Rozmowę poprowadzi Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH.

Forum Ekonomiczne 2025 - największa konferencja w regionie - zgromadzi ponad 6000 uczestników i zaoferuje im dostęp do około 600 wydarzeń tworzonych we współpracy z ponad 300 partnerami biznesowymi, instytucjonalnymi i medialnymi.

Więcej informacji o Forum: www.forum-ekonomiczne.pl

Źródło informacji: Biuro prasowe XXXIV Forum Ekonomicznego, sek