PKP CARGO z nowym szefem

28 stycznia 2026 r. decyzją akcjonariusza PKP S.A. powołany został przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji nowy prezes zarządu. Spółką od 2 lutego pokieruje Zbigniew Prus, związany obecnie z PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.

Zbigniew Prus posiada ponad 30 lat doświadczenia zawodowego ściśle związanego z branżą kolejową. Swoją karierę rozwijał w strukturach PKP oraz w spółkach Grupy PKP CARGO, przechodząc pełną ścieżkę zawodową od stanowisk technicznych takich jak elektromonter i maszynista po kluczowe funkcje menedżerskie i zarządcze. Ukończył studia techniczne o specjalizacji kolejowej, uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz studia MBA w Wyższej Szkole Biznesu - napisano w komunikacie spółki.

W ostatnich latach, pełniąc funkcje prezesa zarządu oraz członka zarządu w spółkach Grupy PKP CARGO, skutecznie realizował projekty naprawcze i rozwojowe, które przełożyły się na wyraźną poprawę wyników finansowych i efektywności operacyjnej zarządzanych podmiotów - podkreśla komunikat prasowy PKP.

W swojej pracy zarządczej podkreśla znaczenie dialogu z pracownikami, stabilności procesów oraz stopniowego, ale konsekwentnego wdrażania zmian. Taki styl zarządzania, oparty na znajomości specyfiki branży i odpowiedzialności za długofalowe decyzje, uznawany jest za istotny atut w okresie restrukturyzacji spółki – napisano w informacji prasowej.

„Grupa PKP konsekwentnie realizuje strategię przywrócenia PKP CARGO pozycji wiodącego gracza na rynku kolejowych przewozów towarowych. Na obecnym, kluczowym etapie restrukturyzacji potrzebujemy lidera, który łączy wysoki poziom kompetencji menedżerskich z głęboką, praktyczną znajomością specyfiki spółki, Grupy oraz rynku. Doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia Zbigniewa Prusa w pełni odpowiadają tym wymaganiom” – powiedział Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP.

Wyniki finansowe PKP CARGO SERVICE

Zarządzana dotychczas przez Zbigniewa Prusa spółka PKP CARGO SERVICE sp. z.o.o świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi bocznic kolejowych oraz realizuje przewozy kolejowe i usługi trakcyjne. W ubiegłych latach notowała bardzo dobre wyniki finansowe z zyskiem netto 30,3 mln zł w 2024 r. oraz 32,6 mln zł za 3 kwartały 2025 r.

Źródło: materiały prasowe PKP CARGO, oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Drewno opałowe będzie drożeć

Jak Ukraińcy uratowali polski rynek pracy. Przełomowy raport

Tusk chce finansowo zagłodzić 600 tys. gospodarstw rolnych

»»Co dalej z ustawą wiatrakową? Czy polskie hutnictwo przetrwa? – oglądaj „Piatkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24