Uwaga, absurd! Pszczoły na celowniku minister klimatu

„Szaleńcy z Ministerstwa Klimatu uznali pszczoły za zagrożenie” - napisał poseł PiS Krzysztof Ciecióra na portalu X, odnosząc się do opracowywanego przez MKiŚ dokumentu strategicznego, jakim jest Krajowy Plan Odbudowy Zasobów Przyrodniczych. Parlamentarzysta wezwał do dymisji minister Pauliny Hennig-Kloski – pisze portal wPolityce.pl

Szaleńcy z Ministerstwa Klimatu uznali pszczoły za zagrożenie. Chcą uderzyć w pszczelarstwo przez: ograniczanie pasiek na terenach chronionych, likwidację, limity i zmniejszanie pasiek miejskich, ingerencję w hodowlę i dobór matek pszczelich, ograniczanie bazy pokarmowej dla pszczół — napisał poseł Ciecióra.

To absurd wymierzony w pszczelarzy, rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe. Koledzy z PSL i Polski 2050 z terrorystami się nie negocjuje. Paulina Hennig-Kloska do dymisji! — dodał polityk PiS.

Sałek: idzie atak na pszczelarzy i pszczołę miodną

Do sprawy odniósł się Paweł Sałek, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy.

Dziś jest ogromny atak na leśnictwo jako takie. Zaczynam obserwować potworny atak, który powoli zaczyna nabierać rozpędu, na pszczelarzy, pszczołę miodną i generalnie ten sektor produkcji. Ale też ogromnego wkładu w różnorodność biologiczną, ochronę środowiska itd. Także w układzie administracji państwowej obserwuje się proces tego, że pszczoły są wyganiane z lasu. To są decyzje MkiŚ. Żartobliwie można powiedzieć, że Mikołaj Dorożała i Paulina Hennig-Kloska wygonili pszczoły z lasu — powiedział poseł PiS Paweł Sałek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

»» O polskim pszczelarstwie czytaj tutaj:

Krajowy Plan Odbudowy Zasobów Przyrodniczych jest dokumentem, który przygotowywany jest od listopada 2024 roku w MKiŚ, w związku z rozporządzeniem UE Nature Restoration Law (NRL). Według założeń ma na celu odbudowę zdegradowanych ekosystemów. Państwa członkowskie mają obowiązek opracowania rozwiązań i przyjęcia rządowej uchwały do 1 września 2026 roku.

Oparc. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Twarde lądowanie lotnictwa w Europie: kiedy nastąpi?

Obywatelu, zapłacisz państwu za… własny płot!

»»Walka o miliardy złotych – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24