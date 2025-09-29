13 tysięcy osób na bruk. Niemiecki gigant tnie koszty

Bosch, jeden z największych koncernów technologicznych świata, zapowiada ogromne zwolnienia i restrukturyzację. Do 2030 roku ze stanowiskiem pożegna się kilkanaście tysięcy pracowników różnego szczebla. Powodem są rosnące koszty, słabnący popyt i narastająca konkurencja z Chin.

Według agencji Reuters, Bosch zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. W budżecie firmy powstała dziura sięgająca 2,5 miliarda euro, której zarząd nie może dłużej ignorować. Stefan Hartung, dyrektor generalny, nazwał planowane zwolnienia „koniecznymi dostosowaniami strukturalnymi”. Spadek sprzedaży samochodów w Europie, szczególnie w Niemczech, oraz coraz mniejszym zainteresowaniem pojazdów z silnikiem Diesla.

Nie tylko zwolnienia

Oprócz zwolnień firma chce także obniżyć koszty materiałów, ograniczyć inwestycje w infrastrukturę i usprawnić logistykę. Skala cięć jest ogromna, jeśli weźmie się pod uwagę, że w 2024 roku koncern zatrudniał globalnie około 418 tysięcy pracowników

Anulowana inwestycja na Dolnym Śląsku

Restrukturyzacja Boscha uderzy również w Polskę. Koncern ostatecznie wycofał się z planów budowy fabryki pomp ciepła w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. Inwestycja o wartości 1,2 miliarda złotych miała powstać w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i stworzyć setki miejsc pracy. Uruchomienie zakładu planowano na lata 2025-2026, ale dziś projekt jest definitywnie pogrzebany.

