Gigantyczne zarobki w miejskich spółkach. Nawet 657 tys. zł rocznie

Prezesi największych spółek komunalnych w Warszawie zarabiają gigantyczne kwoty - informuje portal InteriaBiznes. Najwięcej otrzymał Jan Kuźmiński, prezes Miejskich Zakładów Autobusowych. Jego roczny dochód wyniósł 657 tys. zł. Wojciech Bartelski, kierujący Tramwajami Warszawskimi, zarobił prawie 596 tys. zł.

Wysokie wynagrodzenia mieli też inni menedżerowie. Renata Tomusiak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, osiągnęła ponad 566 tys. zł. Jerzy Lejk z Metra Warszawskiego otrzymał ponad 562 tys. zł, a Adam Chwieduk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania około 525 tys. zł.

Dodatkowe pieniądze część osób otrzymywała za pracę w radach nadzorczych. Prezes Pałacu Kultury i Nauki Katarzyna Osowiecka zarobiła ponad 401 tys. zł, a dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski ponad 327 tys. zł.

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InteriaBiznes, jb