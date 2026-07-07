Nowe przepisy obejmą wszystkich pracowników w UE
Unia Europejska zmienia przepisy dotyczące pracowników wysyłanych czasowo do pracy w innych krajach. Chodzi głównie o to, aby lepiej kontrolować, gdzie dana osoba podlega ubezpieczeniom społecznym i czy firmy nie omijają przepisów.
Przykład: polska firma budowlana dostaje zlecenie w Niemczech i wysyła tam swoich pracowników na kilka miesięcy. Do tej pory takie delegowanie było możliwe na określonych zasadach, a pracownicy często pozostawali w polskim systemie ubezpieczeń. Po zmianach firma będzie musiała wcześniej zgłosić taki wyjazd i udowodnić, że delegowanie jest rzeczywiste.
Po co nowy przepis?
Nowe przepisy mają ograniczyć sytuacje, w których firma jest tylko formalnie zarejestrowana w jednym kraju, a faktycznie działa w innym, aby płacić niższe składki.
Istnieje obawa, że dodatkowe obowiązki utrudnią działalność legalnym firmom, szczególnie z branży budowlanej, transportowej i usługowej.
W praktyce oznacza to więcej kontroli i formalności dla firm wysyłających pracowników za granicę.
Polska się sprzeciwia?
Z jednej strony nowe przepisy mogą utrudnić życie przedsiebiorcom, np.:
-> zwiększą liczbę formalności – firma będzie musiała częściej zgłaszać wyjazdy i spełniać dodatkowe wymogi,
-> podniosą koszty działalności – jeśli więcej pracowników zostanie objętych systemem ubezpieczeń kraju, w którym pracują, składki mogą być wyższe,
-> utrudnią konkurencję polskich firm na zachodnich rynkach, szczególnie w budownictwie, transporcie i usługach.
Z drugiej strony zmiany mają zapobiegać sytuacji, w której firmy zakładają działalność w tańszym kraju tylko po to, żeby płacić niższe składki, mimo że faktycznie pracują gdzie indziej.
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pap, jb
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