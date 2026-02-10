Rosyjskie powiązania Czarzastego. "Kapitał i Armia Czerwona"

Czym różni się poseł Czarzasty od marszałka Czarzastego? Tym, że poseł ukrywał swoje rosyjskie powiązania, a marszałek już nie musi – grzmiał Morawiecki z mównicy sejmowej, domagając się zbadania „wschodnich kontaktów” marszałka.

Były premier Mateusz Morawiecki podczas posiedzenia Sejmu zaproponował zbadanie rosyjskich powiązań Włodzimierza Czarzastego. Stwierdził, że ukrywa dla siebie niewygodne fakty.

Na czele Sejmu stoi człowiek, który do swojego biznesu wpuszcza moskiewski kapitał i przez miesiące unikał wypełnienia ankiety bezpieczeństwa, odmawiając odpowiedzi na pytania służb – mówił Morawiecki, wymieniając powiązania z Rosją.

Rosyjskie kontakty

Wspomniano o rosyjskich agentkach wpływu, takich jak Anna Chapman czy Daria Zatulina, sugerując mechanizmy infiltracji.

Nie zostałby marszałkiem Sejmu

Premier dodał, że gdyby Czarzasty musiał wypełnić ankietę, musiałby ujawnić swoje kontakty z Swietłaną Czestnych. Gdyby to zrobił, prawdopodobnie nie zostałby marszałkiem.

W wyniku tego prawdopodobnie nie zostałby marszałkiem, gdyby został w ten sposób odpowiednio, jak wszyscy inni, zweryfikowany przez nasze służby - dodał.

Morawiecki i PiS domagali się tajnego posiedzenia Sejmu, by wyjaśnić te powiązania.

Czarzasty nie odpowiedział na niewygodne pytania

To jednak nie wszystko. Jak wynika z wystąpienia, obecny marszałek miał przez wiele miesięcy uchylać się od wypełnienia ankiety bezpieczeństwa, a nawet – pod rygorem odpowiedzialności karnej – odmówić odpowiedzi na pytania polskich służb.

Mateusz Morawiecki razem z politykami PiS domagał się zwołania tajnego posiedzenia Sejmu ws. powiązań marszałka Włodzimierza Czarzastego z Rosją.

Błaszczak o powiązaniach Czarzastego

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak również podczas piątkowej konferencji prasowej mówił, że Czarzasty nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa ze względu na - jak ocenił - konieczność uzupełnienia tam rubryki dotyczącej relacji z obcokrajowcami.

Skoro bizneswoman z Petersburga, bardzo mocno osadzona w świecie rosyjskim, bardzo mocno osadzona w establishmencie rządzącym Rosją, a więc niewątpliwie mająca związki z Putinem, jest partnerką biznesową rodziny Czarzastych, to co Włodzimierz Czarzasty mógłby napisać w tej ankiecie? - pytał Błaszczak.

To co jest oczywiste, wyszło dzisiaj na jaw

Wystąpienie zakończyło się mocnym podsumowaniem.

Armia Czerwona wam przyniosła władzę, a nam zniewolenie – podsumował Morawiecki.

O Włodzimierzu Czarzastym

Włodzimierz Czarzasty nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa. „problem zasadniczy dotyczący tego, czy druga osoba w państwie może pozostawać w relacjach z obywatelką Rosji, czynną w środowisku putinowskim”.

Jeśli tej ankiety nie wypełnia, to znaczy, że próbuje zamieść sprawę pod dywan - stwierdził.

Byłe szef MON Mariusz Błaszczak dodał, że w związku z wątpliwościami dotyczącymi powiązań Czarzastego z Rosją, ugrupowanie domaga się zwołania posiedzenia Sejmu w trybie niejawnym, na którym związki te miałyby zostać wyjaśnione. - Tego wymaga bezpieczeństwo naszej ojczyzny - oświadczył.

Kiedyś komuna, dzisiaj Lewica

Z kolei w przekonaniu posła PiS Przemysława Czarnka, Czarzasty swoją postawą wpisuje się w nurt „lewicy europejskiej”, charakteryzującej się prorosyjskością i antyamerykanizmem.

Politycy byli później pytani przez dziennikarzy, czy klub PiS złoży wniosek o odwołanie Czarzastego z funkcji marszałka.

Wszystko zależy od większości - odparł Błaszczak.

Karol Nawrocki zwołuje RBN

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że jednym z punktów zwołanego na 11 lutego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego będzie kwestia „podjętych przez organy państwa działań, mających na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko–biznesowych” marszałka Czarzastego.

Pytany o uzasadnienie tego punktu, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówił, że „w mediach pojawia się bardzo dużo niepokojących informacji, że pan Włodzimierz Czarzasty ma kontakty z panią Swietłaną Czestnych, jakąś bizneswoman, która jest powiązana także gdzieś tam z ośrodkami decyzyjnymi w Rosji”.

