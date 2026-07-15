Inflacja się tylko przyczaiła

Inflacja konsumencka wyniosła 2,5 proc. w ujęciu rocznym w czerwcu 2026 r., podał Główny Urząd Statystyczny . W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,5 proc.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2026 r. wzrosły o 2,5 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,4 proc. i towarów o 1,3 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,5 proc. (w tym towarów o 0,9 proc., natomiast ceny usług wzrosły o 0,6 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Inflacja i stopy procentowe w Polsce / autor: materiały prasowe Portu

Analityk Portu: Inflacja spadła, ale w lipcu znów przyspieszy

Ostateczne dane GUS potwierdziły, że inflacja CPI w czerwcu wyniosła 2,5 proc. r/r, wobec 3,1 proc. r/r w maju. Towary potaniały o 0,9 proc. m/m, natomiast ceny usług wzrosły o 0,6 proc. W ujęciu rocznym usługi nadal drożały wyraźnie szybciej niż towary - odpowiednio o 5,4 proc. i 1,3 proc.

„Czerwcowe 2,5 proc. nie oznacza, że inflacja trwale utrzyma się w celu NBP. Jest to najpewniej lokalny dołek. Już w lipcu inflacja wróci w okolice 3,0 proc., głównie przez zakończenie programu CPN i wyraźny wzrost cen paliw na stacjach. Dodatkowym ryzykiem jest ponowna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jeżeli ceny ropy utrzymają się na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas, inflacja w drugiej połowie roku może wzrosnąć w okolice 3,5-4,0 proc.” – wskazuje w komentarzu Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Mimo gołębiego wystąpienia Adama Glapińskiego na ostatniej konferencji nie spodziewamy się obniżki stóp procentowych w tym roku. Wyższe ceny paliw będą stopniowo przekładać się również na inne kategorie cenowe. Dodatkowo ostatnie osłabienie złotego podnosi koszty importu, w tym energii i surowców, co także będzie działać w kierunku wyższej inflacji. W takim otoczeniu nie widzimy obecnie przestrzeni do obniżek stóp procentowych” – prognozuje analityk Portu.

Eksperci PKO BP: przed nami wzrost inflacji

Przed nami wzrost inflacji. Krótkoterminowo zadziałają wycofanie programu CPN, osłabienie złotego i wzrost cen ropy. W perspektywie kilku miesięcy – wg nas – drożeć zacznie żywność. Według nas na krótko inflacja wyrwie się powyżej progu 3,5 proc. r/r, ale przekroczy go tylko nieznacznie - wskazują analitycy PKO Banku Polskiego.

Finalne dane potwierdziły, że w czerwcu inflacja CPI była dokładnie na poziomie celu inflacyjnego i wyniosła 2,5 proc. r/r. Za jej spadkiem w stosunku do maja (3,1 proc. r/r) stało hamowanie rocznej dynamiki cen paliw (do 5,3 proc. r/r z 12,3 proc. r/r) i spadek cen żywności w ujęciu r/r, co nie zdarza się często. Niskie ceny żywności wynikały przede wszystkim z tanich (tańszych niż rok wcześniej) mięs, olejów i tłuszczy, owoców i warzyw - analizują eksperci PKO Banku Polskiego.

Ekonomiści ING: spadek dzięki wyraźnie tańszym paliwom i żywności

Czerwcowa inflacja CPI potwierdzona na 2,5 proc.. Spadek z 3,1 proc. w maju zawdzięczamy głównie wyraźnie tańszym paliwom i żywności. Inflacja bazowa nieznacznie w dół do 3,0 proc.. Do końca roku spodziewamy się inflacji CPI w przedziale 2,5-3,0 proc. i stabilnych stóp procentowych - oceniają na X ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Opracował Krzysztof Kotowski

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