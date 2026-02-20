Ciągniki blokują Wrocław: lista żądań protestujących

Od świtu centrum Wrocławia zmaga się z poważnymi utrudnieniami. Do miasta wjechały dziesiątki ciągników, a setki producentów rolnych protestują przeciwko – jak podkreślają – „destrukcyjnej polityce klimatycznej UE, dewastującej cały sektor i narzuconej siłowo umowie z Mercosur oraz bezczynności rządzących wobec kryzysu trawiącego rolnictwo”. Demonstracja, zorganizowana przez NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, wpisuje się w ogólnopolską falę protestów, która ma jeszcze przybrać na sile.

Problemy komunikacyjne w stolicy Dolnego Śląska zaczęły się już o poranku. Na sytuację w centrum nałożyły się trwające roboty drogowe po poważnej awarii magistrali wodociągowej oraz przejazd kolumny protestujących rolników. Największe utrudnienia odnotowano w rejonie Rynku, Placu Dominikańskiego i na trasach prowadzących w stronę Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Centrum Zarządzania Kryzysowego za apelowało o omijanie śródmieścia i korzystanie z komunikacji miejskiej, która funkcjonuje bez większych zakłóceń.

Protest zaplanowany, skutki odczuwalne

Rolnicy zaczęli gromadzić się jeszcze przed świtem na parkingu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na miejscu pojawiły się ciągniki, flagi i transparenty. Organizatorzy szacują, że w demonstracji uczestniczy około 400 osób oraz kilkadziesiąt maszyn rolniczych. O godz. 9 delegacja demonstrantów przekazała postulaty wicewojewodzie dolnośląskiemu Arturowi Jurkowskiemu. Następnie zaplanowano przejazd w kierunku ul. Widok, pod siedzibę Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Choć organizatorzy deklarowali brak zamiaru celowego blokowania ruchu, skala protestu i warunki drogowe sprawiły, że miasto zostało sparaliżowane.

Policja i urzędnicy ostrzegają kierowców

W związku z demonstracją ograniczona została dostępność miejsc parkingowych w rejonie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Policja apelowała do kierowców o cierpliwość oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Mundurowi podkreślali, że protest może powodować dynamiczne zmiany w organizacji ruchu, zwłaszcza przed południem.

Wrocław częścią ogólnopolskiego sprzeciwu

Organizatorzy nie ukrywają, że protest we Wrocławiu jest elementem szerszej mobilizacji. Podpisana dziś „Deklaracja Ogólnopolskiego Ruchu Sprzeciwu” ma integrować różne grupy społeczne i zawodowe, a rolnicy zapowiadają dalsze działania, jeśli nie dojdzie do rozmów na szczeblu krajowym i unijnym.

Lista postulatów wykracza poza rolnictwo

Żądania protestujących mają szeroki, polityczno-gospodarczy charakter. Wśród najważniejszych znalazły się: sprzeciw wobec Zielonego Ładu, umów handlowych – w tym UE–Mercosur i z Ukrainą – oraz Paktu Migracyjnego. Rolnicy domagają się ochrony krajowego rynku, bezpieczeństwa energetycznego, wsparcia dla transportu i przemysłu, a także przywrócenia racjonalnej gospodarki leśnej i łowieckiej.

Rosnące koszty i brak ochrony rynku

Rolnicy podkreślają, że kluczowym problemem są gwałtownie rosnące koszty produkcji, zwłaszcza energii, przy jednoczesnym braku skutecznej ochrony rynku wewnętrznego. Szczególne emocje budzi napływ tańszych produktów z Ukrainy oraz liberalizacja handlu z krajami spoza Unii Europejskiej, która prowadzi do nierównej konkurencji. Protestujący domagają się wprowadzenia mechanizmów ochronnych lub systemów rekompensat, które zrównoważą skutki decyzji politycznych podejmowanych na poziomie unijnym.

To nie koniec, skala sprzeciwu narasta

Organizatorzy zapowiadają, że piątkowa demonstracja może być dopiero początkiem. Jeśli postulaty nie zostaną uwzględnione, protesty mają być kontynuowane i rozszerzane na kolejne miasta. Dla mieszkańców oznacza to ryzyko dalszych utrudnień, a dla decydentów – rosnącą presję społeczną. Jedno jest pewne: rolnicy po raz kolejny dali wyraźny sygnał, że nie zgadzają się na obecny kierunek polityki gospodarczej i klimatycznej, a ich głos coraz trudniej rządzącym ignorować.

Źródło: wPolityce.pl, agronews.com.pl

