Polska wieś wyludnia się w zatrważającym tempie

Polska wieś zmaga się z głęboką zapaścią demograficzną, a mieszkańców sukcesywnie ubywa w ponad dwóch trzecich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Rynek pracy przechodzi wyraźną transformację. Zatrudnienie w rolnictwie systematycznnie maleje - m.in. na rzecz przemysłu, budownictwa, transportu, logistyki, usług oraz emigracji.

Depopulacja, napędzana jest migracją młodych do miast oraz niską dzietnością (w 2024 roku współczynnik ten spadł do ok. 1,15 pkt, co oznacza koniec mitu wielodzietnej rodziny rolniczej), prowadzi do powstawania „wsi-widm” i dysproporcji płci, a to bezpośrednio zagraża przyszłości wielu rodzinnych gospodarstw rolnych.

Migracja i dysproporcja płci

Od lat 90. trwa odpływ młodych ludzi do miast. Skutkiem jest drastyczna dysproporcja płci – w 2024 roku kobiet w wieku 20-44 lata było na wsi o 166 tys. mniej niż mężczyzn.

Wsie-widma

Niektóre miejscowości całkowicie opustoszały. Teraz to tzw. wsie-widma. A jak wygląda „geografia” problemu: Najsilniejsza depopulacja dotyczy tzw. ściany wschodniej oraz województw opolskiego, łódzkiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Przyczynami takiego zjawiska są przede wszystkim małe szanse na rozwój, brak infrastruktury oraz spadek opłacalności małych gospodarstw. Zjawisko to jest częścią szerszego trendu, w którym do 2080 roku populacja Polski może spaść o ponad 10 milionów osób.

W poszukiwaniu stabilności

Młodzi coraz częściej wybierają dziś etat w fabryce czy magazynie. Stabilne wynagrodzenie, stałe godziny i mniejsze ryzyko niż w rolnictwie uzależnionym od pogody oraz cen skupu to dla wielu kluczowe argumenty.

To odstrasza młodych

Wieś traci też na atrakcyjności w oczach młodych ludzi. Brak przewidywalnych dochodów, wysokie koszty inwestycji i duża odpowiedzialność finansowa zniechęcają do przejmowania gospodarstw. W efekcie rośnie znaczenie mechanizacji i nowych technologii, a ziemia koncentruje się w większych podmiotach.

Koncentracja i nowe technologie

To naturalny etap modernizacji gospodarki, ale także wyzwanie dla wsi. Jeśli trend się utrzyma, będzie ona bardziej zautomatyzowana, lecz mniej ludna. Rolnictwo, by konkurować o pracowników, musi poprawić stabilność dochodów i warunki pracy.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

