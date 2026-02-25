Demograficzne tsunami na prowincji

Dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2025 i początku 2026 roku potwierdzają, że Polska dzieli się na dwa odrębne byty: rozwijające się metropolie oraz wyludniające się powiaty, wsie i małe miasta. Skala depopulacji jest alarmująca.

Liczba ludności Polski na koniec 2025 roku zmniejszyła się względem 2024 roku z niemal 37,5 mln do ponad 37,3 mln osób. Spadek ten dotyka głównie terenów wiejskich i najmniejszych ośrodków miejskich, podczas gdy duże miasta (z wyjątkiem Łodzi) nie tracą mieszkańców lub rosną – głównie dzięki migracji wewnętrznej.

Migracja, demografia, niska dzietność

Jakie są główne przyczyny takiego stanu rzeczy? Przede wszystkim migracja do dużych ośrodków dotycząca z reguły młodych ludzi wyjeżdżających z terenów wiejskich za edukacją i pracą. W efekcie starzenie się społeczeństwa i spadek dzietności dostają dodatkowe (wysokooktanowe) paliwo. W 2025 roku odnotowano w Polsce rekordowo niską liczbę urodzeń – na świat przyszło zaledwie 238 tys. maluchów. Uderza w cały kraj, ale najmocniej w tereny wiejskie i mniejsze miasta.

Które regiony pustoszeją najszybciej?

Najwyraźniej wyludniają się obszary wschodniej Polski, województwo łódzkie, a także niektóre części lubuskiego i zachodniopomorskiego. Skutkiem takiego destrukcyjnego zjawiska jest tzw. „demograficzne tsunami”. Pod tym określeniem kryją się przede wszystkim:

►likwidacja usług publicznych,

►zamykanie się szkół,

►mniejsza dostępność lekarzy i transportu publicznego,

►pojawienie się wielu pustostanów, w których pozostają wyłącznie seniorzy,

►zanik aktywności lokalnej,

►brak rąk do pracy w mniejszych firmach.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło: GUS, money, pl, farmer.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polski rynek finansowy już się nasyca

Koniec popularnej legendy? Polska sieć zamyka sklepy

Słoik miodu po nowemu. Przełom dla branży pszczelarskiej?

»»Zakaz dla wołowiny z Brazylii - oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24