Demograficzne tsunami na prowincji
Dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2025 i początku 2026 roku potwierdzają, że Polska dzieli się na dwa odrębne byty: rozwijające się metropolie oraz wyludniające się powiaty, wsie i małe miasta. Skala depopulacji jest alarmująca.
Liczba ludności Polski na koniec 2025 roku zmniejszyła się względem 2024 roku z niemal 37,5 mln do ponad 37,3 mln osób. Spadek ten dotyka głównie terenów wiejskich i najmniejszych ośrodków miejskich, podczas gdy duże miasta (z wyjątkiem Łodzi) nie tracą mieszkańców lub rosną – głównie dzięki migracji wewnętrznej.
Migracja, demografia, niska dzietność
Jakie są główne przyczyny takiego stanu rzeczy? Przede wszystkim migracja do dużych ośrodków dotycząca z reguły młodych ludzi wyjeżdżających z terenów wiejskich za edukacją i pracą. W efekcie starzenie się społeczeństwa i spadek dzietności dostają dodatkowe (wysokooktanowe) paliwo. W 2025 roku odnotowano w Polsce rekordowo niską liczbę urodzeń – na świat przyszło zaledwie 238 tys. maluchów. Uderza w cały kraj, ale najmocniej w tereny wiejskie i mniejsze miasta.
Które regiony pustoszeją najszybciej?
Najwyraźniej wyludniają się obszary wschodniej Polski, województwo łódzkie, a także niektóre części lubuskiego i zachodniopomorskiego. Skutkiem takiego destrukcyjnego zjawiska jest tzw. „demograficzne tsunami”. Pod tym określeniem kryją się przede wszystkim:
►likwidacja usług publicznych,
►zamykanie się szkół,
►mniejsza dostępność lekarzy i transportu publicznego,
►pojawienie się wielu pustostanów, w których pozostają wyłącznie seniorzy,
►zanik aktywności lokalnej,
►brak rąk do pracy w mniejszych firmach.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło: GUS, money, pl, farmer.pl
