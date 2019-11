Polskie firmy stać na to, by budować globalne marki

Ostatnie trzydzieści lat najnowszej historii Polski to czas znaczących przemian społeczno-politycznych, ale zarazem rewolucyjna transformacja polskiej gospodarki. Co mamy robić, by rozwijać narodowy potencjał i by dalej skutecznie się rozwijać? Opierając się na własnych doświadczeniach, mogę wskazać cztery kluczowe sfery. Drogowskazy dla polskiej gospodarki: produkcja, inwestycje, innowacje i eksport – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Marcin Chludziński, prezes KGHM SA

Wszyscy – począwszy od wielkich firm, a skończywszy na mikroprzedsiębiorcach – przyczyniamy się do budowy siły polskiej gospodarki. Jej efektywny rozwój zależy od wielu czynników. W pewnej mierze oczywiście od uwarunkowań zewnętrznych i makroekonomicznych, ale największe znaczenie ma wykorzystywanie narodowego potencjału przez polskich przedsiębiorców. Jak go skutecznie wykorzystywać? Wnioski kształtują się same, gdy spoglądam wstecz na miniony rok licznych doświadczeń w KGHM Polska Miedź SA - pisze w tekście pt. „Drogowskazy dla polskiej gospodarki: produkcja, inwestycje, innowacje i eksport” prezes Marcin Chludziński.

W naszej spółce wdrażamy w życie kluczowe idee Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Serce tej strategii stanowią produkcja, inwestycje, otwarcie na innowacje i rozwój eksportu. Od przeszło roku obserwuję, że to one ożywiają krwiobieg naszej firmy. Zarazem jestem przekonany, że stanowią cztery klucze do przyszłości każdego chcącego się rozwijać przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy mówimy o stawiającym pierwsze kroki start-upie, czy dużej korporacji – stwierdza prezes KHGM..

(…) Wzmocnienie potencjału nowoczesnego przedsiębiorstwa powinno dokonywać się także poprzez inwestycje w zakresie innowacji i zaawansowanych technologii. Jest dla mnie jasne, że digitalizacja i informatyzacja to przyszłość przemysłu. Wydawać by się mogło, że to prawda jedynie w odniesieniu do nowoczesnych branż jak np. druk 3D. Nic bardziej mylnego. Przykład naszej branży pokazuje, że technologia może aktywnie wkroczyć w funkcjonowanie wielu firm. Pozwala lepiej panować nad procesami produkcyjnymi i zwiększać efektywność, co widzimy w KGHM. Dzięki nowoczesnemu systemowi światłowodów i komunikacji mamy kontrolę nad wydarzeniami w kopalniach. To wszystko wpływa nie tylko na efektywność, ale też na bezpieczeństwo pracowników. Dlatego chciałbym, aby rozwijanie innowacji było w kolejnych latach dla nas jednym z priorytetów - deklaruje prezes KGHM.

(…) Jestem przekonany, że polskie firmy rozwijające produkcję oraz stawiające na inwestycje i innowacje mogą aktywnie walczyć o pozycję na światowych rynkach. Eksport powinien stanowić cel każdej firmy, która chce przełamywać bariery, zwiększać zyski, a także budować siłę polskiej gospodarki. To, że jest to możliwe, widzimy na wielu przykładach. Produkty polskich firm często uznawane są na świecie za towary najwyższej jakości. Podobnie jest w przypadku polskiej miedzi. Choć zdecydowana większość wydobycia w KGHM odbywa się w Polsce, aż 80 proc. naszej sprzedaży stanowi eksport. To filozofia, wedle której chcę, abyśmy dalej funkcjonowali – polski fundament budujący siłę polskiego eksportu. Nasze produkty sprzedajemy do Chin, Niemiec, USA, Kanady, a nawet Australii. Wierzę, że polskie firmy stać na to, by budować globalne marki. Oczywiście droga do stania się czempionem jest długa i wymagająca, ale warto nią podążać. Właśnie poprzez tu wymienione drogowskazy - podsumowuje prezes Marcin Chludziński.

