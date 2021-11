Rozwój poprzez inwestycje

To dzięki innowacjom i inwestycjom Grupa LOTOS konsekwentnie wzmacnia swój potencjał. W połączeniu z ciągłą optymalizacją produkcji koncern utrzymał stabilną kondycję finansową mimo pandemii. Tylko w 2021 r. na projekty inwestycyjne spółka przeznaczy aż 1,4 mld zł. Równolegle LOTOS aktywnie wspiera proces budowy silnego, narodowego koncernu multienergetycznego – wskazuje na łamach rocznika „Polski Kompas 2021” Zofia Paryła prezes Grupy LOTOS

Ubiegły rok był dla szeroko pojętego biznesu czasem próby i wyzwań – zarówno w ujęciu globalnym, jak i krajowym. Pandemia koronawirusa zmieniła sposób funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, które musiały się zmierzyć z zupełnie nową sytuacją. Rządy wielu państw, w tym Polski, stawiały czoła COVID-19, by chronić to, co najcenniejsze – zdrowie obywateli. Wprowadzono wiele obostrzeń i wytycznych, które respektować musiał także nasz koncern.

Grupa LOTOS od lat kieruje się poczuciem odpowiedzialności społecznej i doskonale rozumiała powagę chwili. Nasza firma postanowiła, że nie będzie biernym uczestnikiem wydarzeń. Na wsparcie przede wszystkim polskiego systemu opieki zdrowotnej przeznaczyliśmy ponad 12 mln zł. Zorganizowaliśmy także szpital tymczasowy zlokalizowany w halach wystawienniczych gdańskiego AMBEREXPO.

Jednak – jak głosi hasło naszej obecnej kampanii – „Trzeba patrzeć szerzej, żeby widzieć więcej”. Mamy więc świadomość, że tylko poprzez elastyczne podejście do rynkowych zawirowań będziemy w stanie wyprzedzić międzynarodową konkurencję i zadbać o bezpieczeństwo energetyczne kraju. W pandemii nie zaprzestaliśmy ambitnych planów rozwojowych i kontynuowaliśmy kluczowe inwestycje. Jednocześnie uczestniczymy w budowie narodowego czempiona multienergetycznego wspólnie z PKN Orlen, Energą oraz PGNiG. Patrzymy w przyszłość i wiemy, że nasza spółka przede wszystkim właśnie dzięki innowacjom oraz inwestycjom może wzmacniać swój potencjał. Dlatego w 2020 r. przeprowadziliśmy wiele prac, które zwiększyły naszą efektywność i jakość oferowanych usług oraz produktów. Część z prac modernizacyjnych realizowana jest także w roku bieżącym. Aktualnie to 360 projektów, na które tylko w 2021 r. przeznaczymy aż 1,4 mld zł.

Duży nacisk kładziemy na projekty proekologiczne. Zaliczyć do nich należy choćby budowę nowej instalacji do odzyskiwania oparów oraz systemu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń CEMS. Pozytywny wpływ na środowisko ma również uruchomiony ostatnio Węzeł Odzysku Wodoru. Z wodorem wiąże się także rozwój centrum kompetencyjnego, w którym zamierzamy rozwijać technologie związane z tym paliwem przyszłości. W ramach projektu Green H2 opracowujemy wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru. To nasza odpowiedź na światowy trend polegający na dążeniu do redukcji emisyjności i przechodzenia na paliwa alternatywne. Zjawisko to nasilają kolejne zmiany legislacyjne w Unii Europejskiej oraz deklaracje producentów pojazdów. Realizujemy również projekt Pure H2, dzięki któremu w Gdańsku powstanie infrastruktura do produkcji i dystrybucji oczyszczonego wodoru.

Mocną stroną LOTOSU jest również produkcja olejów bazowych. Priorytetem jest dla nas poprawa ekonomiki przerobu ropy naftowej, którą osiągniemy dzięki budowie Hydrokrakingowego Bloku Olejowego. Uzyskamy poprzez to wyższe marże, produkując i sprzedając oleje bazowe II i III grupy. Jeżeli mówimy o sprzedaży, to istotnym elementem rozbudowy rafinerii było też ukończenie czwartego kolejowego nalewaka bramowego. To rozwiązanie ważne także z punktu widzenia patriotyzmu gospodarczego, gdyż ogranicza import zagranicznego paliwa i zwiększa dostępność produktu z polskiej rafinerii.

Główny filar naszej logistyki to spółka LOTOS Kolej, która napędza całą grupę kapitałową do osiągania kolejnych sukcesów i podbijania zagranicznych rynków. Pragniemy rozbudowywać nasz tabor o nowoczesne lokomotywy i zwiększyć liczbę wagonów przeznaczonych do transportu intermodalnego, łącznie 326 jednostek.

Czwarte z centrów kompetencyjnych, jakie będą rozwijane w Gdańsku w ramach tworzonego koncernu multienergetycznego, to usługi serwisowe w sektorze offshore. Chcemy wykorzystać nasze strategiczne położenie nad Bałtykiem. LOTOS Petrobaltic posiada olbrzymie doświadczenie w operacjach w Polskiej Ekonomicznej Strefie Morza Bałtyckiego. Podmiot ten będzie rozwijał zakres usług inwestycyjnych i serwisowych do obsługi morskich elektrowni wiatrowych (MEW).

Te wszystkie nowatorskie przedsięwzięcia nie powiodłyby się, gdyby nie zaangażowanie naszych pracowników. W Grupie LOTOS pamiętamy, że w centrum nawet najbardziej skomplikowanych przemian zawsze powinien stać człowiek i jego dobro. W minionym roku Fundacja LOTOS dofinansowała w sumie 148 projektów społecznych. Staramy się także angażować w akcje charytatywne i aktywizujące lokalne społeczności. Nasza załoga włączyła się w projekt „Kręć kilometry dla Gdańska” i regularnie wybiera ekologiczny, zdrowy transport rowerem do pracy.

Oprócz tego istotne dla nas jest kierowanie się patriotyzmem lokalnym w inwestycjach. Planując postój remontowy rafinerii, podpisaliśmy dokumenty o współpracy z pomorskimi wykonawcami, m.in. Mostostalem Pomorze czy KB Pomorze. Firmy te w dobie pandemii, dzięki naszym zleceniom, mogły zapewnić sobie stabilność operacyjną i płynność finansową. Sam remont był dla nas wielkim wyzwaniem. Podzieliliśmy go na dwie części. Prace zakończyły się planowo na początku maja. Zostały wykonane bezpiecznie i zgodnie z budżetem. Druga część remontu rozpocznie się wiosną 2022 r. Uważam tę operację za ogromny sukces oraz modelowy przykład współpracy i zaangażowania naszej załogi podczas trudnych warunków związanych z COVID-19. Pokazuje to, że możemy przezwyciężyć najtrudniejsze kryzysy i stawić czoła wszelkim przeciwnościom.

