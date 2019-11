Wielkopolska chce wielkich inwestycji

Inwestycje warte łącznie prawie 1 mld zł planują w przyszłym roku władze województwa wielkopolskiego. W piątek zaprezentowano projekt budżetu województwa na 2020 r. Najwięcej pieniędzy zaplanowano na inwestycje drogowe i budowę nowego szpitala dziecięcego.

W trakcie piątkowej konferencji prasowej w Poznaniu marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak określił przyszłoroczny budżet mianem „najbardziej proinwestycyjnego” w 20-letniej historii samorządu województwa. Suma przyszłorocznych wydatków ma przekroczyć kwotę 1,985 mld zł.

Najwięcej pieniędzy w projekcie budżetu, prawie 900 mln zł, zarezerwowano na sferę transportu. Na ochronę zdrowia przeznaczono 400 mln zł. Wśród „nowości” budżetowych urzędnicy wymienili pilotażowy program dotyczący procedury in vitro, na który w przyszłym roku planuje się przeznaczyć 300 tys. zł. „Chcemy - wiedząc, że rząd kontynuuje swoje stanowisko wobec tej procedury - podać dłoń parom z całej Wielkopolski, dla których rozwiązaniem problemu może być właśnie in vitro” - powiedział Woźniak.

Prawie 170 mln zł, czyli więcej niż na koszty związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, zarezerwowano na wydatki w sferze kultury. „W ramach tego budżetu musimy także wywiązać się ze zobowiązań, które podjęliśmy. Chodzi m.in. o podwyżki dla pracowników naszych instytucji kultury. W rozmowach ze związkami zawodowymi obiecałem, że co roku znajdziemy środki na ten cel” - tłumaczył marszałek.

Wartość przyszłorocznych wydatków inwestycyjnych województwa ma sięgnąć prawie 1 mld zł. W budżecie zaplanowano m.in. 360 mln zł na 24 inwestycje drogowe. Wśród nich wymieniono budowę obwodnic Gostynia i Wronek. Na te dwa projekty przewidziano łącznie ponad 100 mln zł. Wydatki na budowę mostu nad Wartą w Rogalinku w przyszłym roku sięgną 30,4 mln zł.

W sferze inwestycji w ochronę zdrowia najwięcej pieniędzy zaplanowano na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. W przyszłorocznym budżecie zarezerwowano na ten cel 217,6 mln zł. To ponad połowa nakładów przewidzianych na tę inwestycję. Szpital ma zostać oddany do użytku w 2021 r.

Na zakup pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych Elf2 na potrzeby Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zaplanowano wydanie 127,5 mln zł. Największą inwestycją w dziedzinie oświaty będzie 16 mln zł na przebudowę Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.

W obszarze kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki majątkowe sięgające 35 mln zł. Spośród nich najdroższą inwestycją jest adaptacja budynków i zakup wyposażenia na potrzeby Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. W projekcie przyszłorocznego budżetu województwa zarezerwowano na to 8 mln zł.

Wśród wydatków bieżących na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych w regionie przeznaczono 220 mln zł. To o 18 mln zł więcej niż w budżecie na obecny rok i o prawie 50 mln zł więcej niż przewidziano w 2018 r. Do prawie 122 mln zł wrosną wydatki na dotacje dla instytucji kultury. To o 15 mln zł więcej niż założono w budżecie na 2018 r.

Według danych przedstawionych przez wielkopolski urząd marszałkowski przyszłoroczne dochody budżetu województwa sięgną 1,788 mld zł, czyli będą o 88 mln zł większe niż zakładano w budżecie na obecny rok. Wydatki w 2020 r. zaplanowano na poziomie 1,985 mld zł wobec 1,847 mld w budżecie na 2019 r. W projekcie na 2020 r. wydatki bieżące stanowią 51,7 proc. całego budżetu, czyli o prawie 3 proc. mniej niż w 2019 r.

Projekt przyszłorocznego budżetu województwa wielkopolskiego trafi do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową. O ostatecznym kształcie budżetu, w głosowaniu zdecydują radni sejmiku województwa.

PAP/ as/