PPK pod ochroną konstytucyjną

Premier Mateusz Morawiecki we wtorkowym expose zwrócił się do parlamentarzystów o taką zmianę Konstytucji, która zagwarantuje prywatność i ochronę środków obywateli zgromadzonych w PPK i IKE. Zapowiedział m.in. powołanie pełnomocnika rządu ds. OZE, przebudowę systemu podatków i uproszczenie prawa podatkowego.

Premier Morawiecki zaapelował do parlamentarzystów o taką zmianę Konstytucji, która gwarantowałaby prywatność i ochronę środków obywateli zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych i na Indywidualnych Kontach Emerytalnych. Mówiąc o PPK szef rządu podkreślał, że to program, który daje możliwość długofalowego tworzenia polskiego kapitału.

INWESTYCJE

Morawiecki zapewnił, że Polska pozostanie przyjaznym krajem dla inwestorów zagranicznych, zapowiedział też wsparcie międzynarodowej ekspansji dla polskich firm.

Czytaj także:Morawiecki zapowiada: estoński CIT w Polsce

Polska ma być terenem wielkich projektów inwestycyjnych, wartych dziesiątki miliardów złotych, które uczynią z naszego kraju jedno z kluczowych centrów transportowych i energetycznych Europy Środkowej. Inwestycje mają być „poduszką bezpieczeństwa przed dzisiejszymi prognozami w gospodarce światowej”.

Chodzi m.in. o przekop Mierzei Wiślanej, tunel do Świnoujścia, budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, Via Baltica, Via Carpatia, budowę ponad 100 obwodnic, gazociągu Baltic Pipe, a także remonty setek dworców, szpitali, szkół. Premier wskazał też na program modernizacji i rozbudowy połączeń kolejowych. Rząd chce zmodernizować i wybudować ponad 9 tys.km torów kolejowych w najbliższych latach.

Czytaj także:Morawiecki w expose: Pakiet deregulacyjny, uproszczenie podatków, nowe ulgi

ROZWÓJ OZE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Premier mówił, że po raz pierwszy w naszej historii możemy pogodzić bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność cenową i dbałość o środowisko. Na rozwoju energetyki prosumenckiej, fotowoltaice, programie budowy farm wiatrowych na morzu, rozwoju elektromobilności, budowie elektrowni jądrowych skorzysta polski przemysł stoczniowy, metalowy, hutniczy, mechaniki precyzyjnej i porty morskie.

Morawiecki zapowiedział, że zostanie powołany pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

Szef rządu akcentował też potrzebę dbania o środowisko. Zapowiedział wprowadzenie systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki plastikowe i programów redukujących zużycie plastiku.

PODATKI

Premier zapowiedział dalszą przebudowę systemu podatków i uproszczenie prawa podatkowego oraz kolejne ulgi inwestycyjne dla najmniejszych firm. Jak wyjaśnił, chodzi o to, by przedsiębiorcy mogli natychmiast rozliczać koszt inwestycji w środki trwałe, bez konieczności amortyzacji. Nowością ma być tzw. estoński CIT dla mikro i małych firm, czyli przesunięcie poboru podatku na moment wypłaty zysku przez spółkę. Ma to być wsparcie dla małych firm, które potrzebują zastrzyku kapitału.

Szef rządu zapowiedział też powstanie sejmowego zespołu, który w porozumieniu z rządem i ekspertami, stworzy pakiet deregulacyjny i wolnościowy. Zaprosił do współpracy „ponad podziałami” opozycję, pracowników i przedsiębiorców, podmioty trzeciego sektora i think-tanki.

WALKA Z NIERÓWNOŚCIAMI

Morawiecki podkreślił, że w ostatnich latach „przebiliśmy rozwojowy szklany sufit” - poziom rozwoju dochodu Polaków w relacji do najwyżej rozwiniętych gospodarek świata jest najwyższy od rozpoczęcia transformacji, a zarazem najwyższy w polskiej historii. Dodał, że wskaźnik nierówności społecznej, tzw. wskaźnik Giniego, spadł od 2015 r. poniżej 28 pkt., co oznacza, że udało nam się sprawić, że poziom nierówności jest taki jak w Danii. Zaznaczył, że nierówności są mniejsze niż przeciętnie w Europie, mniejsze niż np. we Francji, w Niemczech, we Włoszech czy w Wielkiej Brytanii.

Deklarował, że Solidarność jest „kamieniem węgielnym naszej polityki”, czego przejawem są rządowe programy społeczne: 500 Plus, zwolnienie z podatku PIT dla młodych czy 13. emerytura.

ROZWÓJ

Jak podkreślił premier, polska gospodarka rozwija się bardzo szybko. Przypomniał, że OECD prognozuje, iż nasz kraj w latach 2019-2020 będzie najszybciej rozwijającą się gospodarką wśród 36 krajów członkowskich. Przypomniał, że MFW przesuwa nasz kraj w górę coraz bliżej pierwszej 20., niemiecka prasa „zwraca uwagę na polski cud gospodarczy”, a światowe agencje utrzymują dla Polski wysoki rating i chwalą za stabilność makroekonomiczną.

Wskazał, że w 2018 r. nakłady na badania i rozwój wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o prawie 25 proc. i wyniosły ponad 1,2 proc. PKB, co oznacza największy wzrost w ostatnich 20 latach.

ROLNICTWO

Szef rządu wskazał, że nie jest normalne, iż dopłaty dla polskich rolników w kolejnej perspektywie budżetowej miałyby być niższe, niż dopłaty dla rolników francuskich czy niemieckich. Zapowiedział przekonanie unijnych władz do przyjęcia dobrych rozwiązań dla polskiej wsi, „na poziomie europejskim”.

SzSz(PAP)