SI w służbie biznesu

Sztuczna inteligencja jest w stanie zrewolucjonizować niemal każdy obszar biznesu. Jej wykorzystanie w przedsiębiorstwie pozwala odciążyć pracowników z nużących obowiązków oraz poprawiać jakość życia.

Dla wielu firm jednym ze strategicznych priorytetów rozwoju na najbliższe lata jest robotyzacja procesów biznesowych (Robotic Process Automation, RPA). Przedsiębiorstwa wierzą, że robotyka zapewni znaczny wzrost ich wydajności oraz poprawę jakości pracy. Według badań firmy doradczej Deloitte, 53 proc. respondentów wdraża już robotyzację, a kolejnych 19 proc. planuje przyjęcie RPA w ciągu najbliższych dwóch lat. Firmy, które z sukcesem wprowadziły robotyzację, zamierzają w ciągu nadchodzących trzech lat znacząco rozwijać swoje inwestycje w tym zakresie.

Nowoczesne wsparcie klienta

Obsługa klienta to dziedzina, w której obecnie najczęściej można spotkać się ze sztuczną inteligencją. Algorytmy wyszukują, sortują, filtrują informacje z wielu źródeł, a następnie pomagają przedsiębiorstwom w kontakcie z klientem.

Wyobraźmy sobie, że dzwonimy do przychodni i odbiera wirtualna sekretarka. Naturalnym tonem zadaje pytania, rozumie nasze odpowiedzi i odpowiednio reaguje. Ma bieżący dostęp do baz danych czy harmonogramu lekarzy, od razu sprawdza więc dostępność specjalistów, udziela potrzebnych informacji i np. umawia wizytę. Tak samo może to działać w każdym innym przedsiębiorstwie – mówi Mateusz Macierzyński, kierownik ds. produktów ITS w firmie Konica Minolta

Agencja badawcza Gartner prognozuje, że w przyszłym roku już 25 proc. operacji obsługi i wsparcia klienta będzie realizowanych przez wirtualnych asystentów lub technologię chatbot (program komputerowy, którego zadaniem jest prowadzenie konwersacji przy użyciu języka naturalnego). Dla porównania, w 2017 roku było to mniej niż dwa procent.

Cyfrowa księgowość

Robotyzacja może wspierać działy kadrowe, księgowe, marketingu, sprzedaży, IT, logistyczne, administracyjne, obsługi klienta czy reklamacji, a nawet prawników.

Roboty mogą przeglądać zgłoszenia aplikacyjne, wprowadzać dane do systemów lub pobierać je z załączników poczty elektronicznej, generować raporty, zamawiać kurierów czy potrzebne towary, wystawiać i wysyłać klientom faktury, prowadzić księgi podatkowe, zlecać transport, naliczać wynagrodzenia oraz wykonywać dziesiątki innych monotonnych czynności. Wystarczy zaprogramować cały proces raz, aby powtarzały go bezbłędnie nawet przez całą dobę – podkreśla Mateusz Macierzyński z Konica Minolta.

Robot integruje się m.in. z dokumentami elektronicznymi i arkuszami Excela, pocztą e-mail, portalami internetowymi i aplikacjami, bazami danych i systemami firmowymi takimi jak ERP, SARP czy Workflow. Takie rozwiązania są już dostępne m.in. na inteligentnej platformie informatycznej Workplace Hub. Oferowane przez Konica Minolta urządzenie łączy sprzęt, oprogramowanie i usługi, co umożliwia zarządzanie całą infrastrukturą IT za pomocą jednego systemu. Dzięki dużej mocy obliczeniowej na platformie może działać wielu wirtualnych pracowników czy algorytmów.

Przyszłość należy do sztucznej inteligencji

Gartner podaje, że uczenie maszynowe może rozwiązać wiele problemów biznesowych, w różnych sektorach. American Express korzysta z analizy danych i algorytmów uczenia maszynowego, aby pomóc wykrywać oszustwa w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Volvo wykorzystuje dane, aby przewidzieć, kiedy części mogą ulec awarii lub pojazdy będą wymagały serwisowania, co poprawia bezpieczeństwo. Według Deloitte, wdrożenie RPA w firmie przerasta oczekiwania podmiotów w zakresie korzyści pozafinansowych, takich jak terminowość, elastyczność i jakość pracy. Aż 85 proc. respondentów potwierdziło taki stan rzeczy. Niektórzy wskazywali również, że pozwoliło im to na przeniesienie ludzi do wykonywania zadań o wyższej wartości, które również prowadziły do zwiększenia satysfakcji z pracy.

