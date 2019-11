Polacy sułtanami e-bankowości

Polscy konsumenci są entuzjastami cyfrowych usług. Doceniamy je przede wszystkim za szybkość, wygodę i możliwość korzystania z nich w dowolnym miejscu i czasie. Większe ucyfrowienie polskich konsumentów na tle Europy Środkowo-Wschodniej widać w zakresie korzystania z usług finansowych.

Zdecydowana większość (81 proc.) ankietowanych z naszego kraju korzysta z bankowości online (średnia dla regionu 63 proc.), a po mobilne usługi płatnicze (rozumiane jako portfele mobilne oraz bankowość mobilną) sięgamy najczęściej w regionie - średnio niemal 10 razy w miesiącu (średnia dla regionu to 5,4), wynika z badania Mastercard.

Polacy coraz chętniej korzystają z usług finansowych na smartfonach. 63 proc. badanych deklaruje, że ‘bankuje’ w sposób mobilny (średnia 52 proc.), a już ponad połowa polskich konsumentów (52 proc.) korzysta z różnych form płatności mobilnych oferowanych przez banki - czytamy w komunikacie.

To dużo więcej, niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie 40 proc.. Spytani o to, czym by płacili, jeśli nie plastikową kartą i gotówką, 60 proc. ankietowanych wskazuje właśnie na telefon. Te dobre wyniki mogą być efektem powszechnej już dostępności cyfrowych usług płatniczych będących w ofercie polskich banków.

Cyfrowe zaawansowanie Polaków widać też na przykładzie urządzeń ubieralnych służących do płacenia, tzw. wearables, jak inteligentne zegarki czy opaski fitness. Z badania Mastercard wynika, że ponad co czwarty konsument (27 proc.) chciałby płacić właśnie wearables, co jest najlepszym wynikiem w regionie. Ogólnie dowolne urządzenie tego typu posiada 15 proc. respondentów, podano także.

Elektroniczne usługi płatnicze są doceniane przez Polaków przede wszystkim za wygodę (77 proc.), oszczędność czasu (67 proc.), dostępność w dowolnym miejscu i czasie (60 proc.) oraz łatwość w użyciu (56 proc.).

Jedną z najpopularniejszych cyfrowych usług są zakupy online - robi je 68 proc. polskich konsumentów ankietowanych w badaniu Mastercard, a przynajmniej raz w tygodniu zakupy w internecie robi 37 proc. z nich. Częstotliwość ta jest jednak mniejsza niż w innych krajach w naszej części Europy - średnio 3,5 raza w miesiącu, w porównaniu z 3,9 raza w regionie. Polacy w zdecydowanej większości robią zakupy online na laptopach (78 proc.), rzadziej na urządzeniach mobilnych (22 proc.). Kupowanie w internecie ankietowani lubią za wygodę (77 proc.), oszczędność czasu (70 proc.) i dostępność w dowolnym miejscu i o dowolnej porze (68 proc.), wskazano również.

W wielu dziedzinach naszego życia rozwiązania elektroniczne już wyparły te analogowe. Jak wynika z naszego badania, polscy konsumenci bardzo chętnie korzystają już z cyfrowych usług, szczególnie w zakresie finansów i płatności, i w tym aspekcie znajdujemy się w regionalnej awangardzie - powiedział dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe Bartosz Ciołkowski.

Jak twierdzi Ciołkowski, zaznajomienie się z nowymi technologiami często wymaga od użytkownika opanowania nowych umiejętności i zmiany zachowań, a badanie potwierdza, że Polacy są chętni, by korzystać z cyfrowych rozwiązań, szczególnie kiedy widzą wynikające z tego realne korzyści.

Badanie zlecone przez Mastercard zostało zrealizowane przez Ipsos na 13 europejskich rynkach, w tym w Polsce. Celem było poznanie podejścia konsumentów do cyfrowych usług, płatności i bezpieczeństwa, m.in. w kontekście preferowanych metod uwierzytelniania transakcji. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów internetowych, na grupie ubankowionych mieszkańców miast w wieku 20-50 lat. Próba dla Polski N=1 000.

ak, ISBnews