Bolsonaro: DiCaprio daje pieniądze na podpalanie Amazonii!

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro oskarżył aktora Leonardo DiCaprio o to, że wspiera finansowo organizacje non profit, które zdaniem prezydenta stoją za niektórymi pożarami w Amazonii - pisze w piątek agencja AP.

„DiCaprio jest fajnym facetem, nie? Daje pieniądze na to, żeby podpalać Amazonię” - oznajmił Bolsonaro.

DiCaprio pod koniec sierpnia br. obiecał za pośrednictwem organizacji ekologicznej Earth Alliance przekazać 5 mln dol. na ochronę Amazonii. W lipcu i sierpniu pożary strawiły dużą część lasów.

Bolsonaro wygłosił komentarz po przeszukaniu przez policjantów siedzib dwóch organizacji non profit w stanie Para. Aresztowano czterech strażaków ochotników. W czwartek zostali oni wypuszczeni na wolność. Miejscowa policja mówi, że toczy się śledztwo w związku z rzekomym podkładaniem przez nich ognia po to, żeby za pośrednictwem organizacji non profit zdobywać pieniądze.

Jak mówią federalni prokuratorzy, z ich śledztwo wynika, że winnymi podpaleń mogą być osoby, które zagarniają ziemię.

Agencja AFP we wrześniu pisała, że wywoływane w większości sztucznie pożary puszczy amazońskiej oznaczają galopującą deforestację, która służy hodowcom bydła. (PAP)