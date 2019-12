Piotr i Paweł: Restrukturyzacja idzie zgodnie z planem

Grupa Piotr i Paweł złożyła zaktualizowane plany restrukturyzacyjne, które uwzględniają one inwestycję dokonaną przez Spar Group, podała grupa.

Działania naprawcze w Grupie Piotr i Paweł skupiają się obecnie na odbudowie potencjału handlowego w relacjach z dostawcami oraz na dostosowaniu warunków najmu lokali do standardów rynkowych. Odkąd inwestycja Spar Group weszła w drugą fazę i nabrała rozpędu, zaczęliśmy wreszcie inwestować w rozwój i ekspansję. Potrzebne będzie drugie centrum logistyczne idące w parze z rozbudową sieci. To wszystko musiało się znaleźć aktualizacji planów restrukturyzacyjnych. Moim zamiarem jest doprowadzenie do zwołania zgromadzeń wierzycieli w sprawie głosowania nad układem na początku 2020 r.” - powiedział prezes Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł, Patryk Filipiak, cytowany w komunikacie.