Sanacja PKP Cargo: zwolnić, zamknąć, sprzedać Niemcom

W PKP Cargo wdrożone zostało postępowanie sanacyjne. Marcin Wojewódka p.o. prezesa kolejowej spółki zdradza plany: przewidziano w nim zwolnienia pracowników, sprzedaż zakładów i taboru. Tymczasem media dotarły do notatki służbowej zastępcy naczelnika sekcji utrzymania ruchu w Lublinie o osobliwym zainteresowaniu lubelskim zakładem.

Zastępca naczelnika sekcji utrzymania ruchu w Lublinie skierował pismo do dyrektora Wschodniego Zakładu Spółki w Lublinie.

„Sekcja utrzymania ruchu w Lublinie informuje, że w dniu 30.07.2024 r. o godz. 11:48 zjawił się hali sekcji CTON Lublin człowiek ubrany w kamizelkę z Logo DB z akcentem niemieckim i w rozmowie ze mną zapytał o możliwość zrobienia zdjęć hali napraw oraz zdjęć lokomotyw. Poruszał się samochodem marki VW Passat na niemieckich numerach rejestracyjnych. Wydałem kategoryczny zakaz robienia zdjęć i nakazałem natychmiastowe opuszczenie hali” — napisał Dariusz Mitula, zastępca naczelnika sekcji utrzymania ruchu w Lublinie.

Poseł PiS Jacek Sasin, były wicepremier i minister aktywów państwowych, który zacytował wpis, komentował na platformie X: „Ostrzegaliśmy, że jak zdobędą władzę to będą chcieli wyprzedać strategiczne polskie firmy Niemcom. Mieliśmy rację, niestety!”

Sprzedaż taboru i zakładów mówią też plany na restrukturyzację firmy, które przedstawił w rozgłośni TOK FM Marcin Wojewódka p.o. prezesa PKP Cargo. Wojewódka chciałby, żeby cały proces zakończył się w 2026-2027 roku.

Podkreślił, że planowana jest gruntowana reorganizacja spółki. Zwrócił uwagę, że należności spółki sięgają kilkuset milionów złotych, a zaległości w płatnościach dotyczą niemal każdego kontrahenta.

Zalegamy i to poważnie, no niestety to są setki milionów złotych […]. Mamy bardzo dużo przeterminowanych należności […], mamy opóźnienia z płatnością za prąd do naszych lokomotyw […], mamy opóźnienia w płatności za dostęp do torów do spółki PKP PLK. W sumie nie ma kontrahenta, do którego nie mielibyśmy jakichś opóźnień, także wobec podmiotów prywatnych” - wyliczał.