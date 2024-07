Nowe ustalenia. Związkowcy PKP Cargo spotkali się z zarządem

Scenariusze dotyczące przyszłości spółki PKP Cargo były jednym z tematów środowego spotkania związków zawodowych z wyznaczoną przez sąd zarządcą spółki - poinformował PAP prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.

Rozmowa

Dodał, że pieniądze na lipcowe wypłaty dla pracowników będą pochodziły z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W środę spotkaliśmy się z panią zarządcą sądowym nad spółką. (…) Rozmawialiśmy o różnych scenariuszach dla spółki. My jako strona związkowa zwracaliśmy uwagę, że naszą intencją jest restrukturyzacja, która pozwoli odbudować pozycję rynkową naszej firmy, a nie ograniczenie jej znaczenia na rynku przewozowym - powiedział Miętek.

Lipcowe wypłaty dla pracowników

„Na zadane przez nas pytania dotyczące przyszłości spółki odpowiedzi nie było, dlatego, że pani mecenas musi się zapoznać ze spółką, w której jest od dwóch dni. Jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie w drugiej połowie sierpnia” - dodał.

Miętek przekazał też, że wyjaśniona została kwestia wypłaty lipcowych pensji, a pieniądze na wypłaty będą pochodziły z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest państwowym funduszem celowym. Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw pracy.

Stanowisko prezydenta

Prezydent poinformował ponadto, że zarządca sądowa będzie konsultowała się z zarządem spółki przy podejmowaniu decyzji. „Próbowaliśmy też wyjaśnić rolę związków zawodowych w ostatecznym kształcie uzgadniania czy opiniowania procesów restrukturyzacyjnych i czy my jako związki zawodowe będziemy mieli w tym udział” - przekazał Miętek.

Prezydent związku poinformował też, że zarząd przygotowuje obecnie regulaminy zwolnień grupowych.

Zwolnienia grupowe

W ubiegł czwartek sąd rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo, w którym postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika, którym jest PKP Cargo. Wtedy też sąd wyznaczył zarządcę, którym jest Izabela Skonieczna-Powałka.

Dzień wcześniej zarząd PKP Cargo zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki. Mają one objąć do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych. Spółka poinformowała wtedy, że szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia wyniesie ok. 249 mln zł, a przewidywane oszczędności w skali roku w zakresie kosztów osobowych wynikające z przeprowadzenia zwolnień grupowych sięgną ok. 423,4 mln zł.

Najpierw było „nieświadczenie pracy”

Pod koniec maja br. zarząd spółki zdecydował o skierowaniu do 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy. Zaproponował też rozwiązanie zakładowego zbiorowego układu pracy i porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron układu. W czerwcu zaś podjął uchwałę o jednostronnym rozwiązaniu, z upływem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a 27 czerwca zdecydował o złożeniu wniosku do sądu o otwarcie postępowania sanacyjnego.

PKP Cargo

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy i morski. Realizuje przewozy towarowe na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. PKP Cargo to spółka giełdowa, w której PKP SA ma 33 proc. udziałów.

»» O szczegółach zastosowania F-16 na wojnie na Ukrainie czytaj tutaj:

65 myśliwców, które mogą zmienić losy wojny

Polko: na rezultaty obecności F-16 trzeba poczekać

F-16. Tajemnicze podziękowania Zełenskiego dla Polski

Ukraińskie F-16 serwisowane w Polsce?

pap, jb

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: