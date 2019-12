Orban: Węgry "klimatycznym czempionem"

Premier Węgier Viktor Orban uznał w piątek za udane negocjacje klimatyczne w Brukseli, gdyż jego zdaniem stworzono szansę, by kosztów walki ze zmianami klimatu nie ponosiły najbiedniejsze kraje.

Osiągnęliśmy sukces, bo stworzyliśmy szansę, by zgodnie z przyszłymi regułami dotyczącymi ochrony klimatu ceny za walkę ze zmianami klimatycznymi nie płaciły biedniejsze kraje i mieszkańcy - oświadczył Orban z Brukseli w relacji wideo zamieszczonej na jego profilu na Facebooku.

Premier określił Węgry jako „klimatycznego czempiona”, gdyż należą one do krajów, które najbardziej obniżyły emisję dwutlenku węgla od 1990 roku. Według danych węgierskiego rządu emisje te spadły w tym czasie o jedną trzecią.

Wiemy, jak ważna jest walka ze zmianami klimatycznymi, ale my, Węgrzy, wiemy też, że ma to swoją cenę. A cena ta jest wysoka, bo to drogie przedsięwzięcie. Pytanie, kto zapłaci rachunek. Właśnie tego dotyczyły wczorajsze negocjacje - oznajmił Orban.

Jak podkreślił, udało się osiągnąć to, by według nowych przepisów nie odbierano pieniędzy krajom, które dążą do zmniejszenia dystansu dzielącego je od bogatszych państw.

Możemy stworzyć przepisy, które zachęcają do wykorzystywania energii nuklearnej. Jest też szansa na przepisy, które nie spowodują wzrostu cen paliwa i żywności - oznajmił.

Przed czwartkowo-piątkowym szczytem UE rząd Węgier postawił cztery warunki dla poparcia porozumienia klimatycznego: aby ceny za walkę ze zmianami klimatycznymi nie ponosili mieszkańcy; aby walka ta nie spowodowała wzrostu cen energii i żywności dla rodzin; aby utrzymane zostały fundusze spójności oraz aby poparto wykorzystanie energii nuklearnej.

Nie zwyciężyliśmy, ale stworzyliśmy sobie szansę na przyszłe zwycięstwo - powiedział Orban.

Przywódcy unijni porozumieli się na szczycie w Brukseli w sprawie osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r., ale Polska nie była w stanie zadeklarować woli wdrożenia tego celu. Szczegóły tego, jak będzie wyglądała architektura finansowa wsparcia transformacji, Komisja Europejska ma przedstawić w styczniu. W czerwcu natomiast liderzy mają ponownie spotkać się na unijnym szczycie, by podjąć temat neutralności.

ak, PAP