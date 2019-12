Kolejne problemy Google'a we Francji

Francuski urząd ds. konkurencji ukarał Google grzywną 150 tysięcy euro za naruszenie zasad konkurencyjności rynku i niejasne reguły użytkowania platformy Google Ads.

Przedsiębiorstwo już zapowiedziało, że będzie odwoływać się od kary. To nie pierwsze problemy Google’a we Francji. We wrześniu zgodził się na opłatę miliarda za próby oszustwa podatkowego. Natomiast w styczniu został ukarany grzywną o wysokości 50 milionów euro za naruszenie przepisów dotyczących prywatności.

Isabelle de Silva, szefowa francuskiego urzędu ds. konkurencji, stwierdziła na konferencji prasowej, że dominacja Google w branży reklamy internetowej jest „wyjątkowa”, a udział firmy w USA w tej dziedzinie wynosi aż niemal 90 procent.

Francja to jeden z wielu krajów europejskich mających zastrzeżenia do konsorcjum. Dotyczą płacenia stosunkowo niskich podatków. To efekt wzmożonej kontroli w największych amerykańskich przedsiębiorcach, takich jak Amazon, Apple, czy Facebook.

Czytaj też: Cinkciarz.pl wygrywa w unijnym sądzie

Reuters, KG