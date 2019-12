E-umowy na tabletach

Dokumenty na tablecie, czyli szybko i bezpieczne. Segregatory z umowami, potwierdzenia płatności poukładane według daty powoli przegrywają z plikami e-umów oraz elektronicznymi potwierdzeniami zapłaty. Wszystko dzięki nowoczesnym technologiom i standardom obowiązującym już w wielu firmach

Podpisujemy umowę z bankiem, operatorem telewizyjnym czy na internet, a drukarka wyrzuca dziesiątki stron umów, regulaminów i cenniki. To jeszcze niedawno było normą. Teraz to się powoli zmienia, bo coraz więcej firm i instytucji umożliwia akceptowanie dokumentów w formie elektronicznej.

Już od dwóch lat w salonach Orange stopniowo wprowadzana była możliwość podpisania umowy i innych dokumentów na tablecie. Dokument podpisany w ten sposób nie różni się niczym od umowy papierowej. Akceptujemy ją cyfrowym podpisem biometrycznym, a po podpisaniu umowa jest przesyłana na wskazany przez nas adres email. Od stycznia po wejściu do każdego salonu sprzedaży z logo Orange będziemy mogli podpisać umowę dot. usług stacjonarnych i mobilnych czyli telefonu i internetu na tablecie. To w pełni bezpieczne rozwiązanie , a skorzystało z niego już ponad 550 tys. klientów, którzy podpisali do tej pory grubo ponad milion dokumentów. W ten sposób udało się zaoszczędzić ponad 3 miliony stron papieru. Mimo że umowy na tabletach są coraz powszechniej wykorzystywane przez inne branże, Orange jest jedynym operatorem telekomunikacyjnym oferującym klientom taką możliwość.

Nie zawsze mamy czas i możliwość aby odwiedzić sklep i wybrać potrzebne nam produkty. Jeśli chcemy zamówić usługi czy sprzęt przez telefon lub stronę internetową możemy wybrać e-umowę, która różni się od zwykłej umowy tylko formą zapisu. E-umowa to po prostu nowoczesna forma tradycyjnej umowy papierowej. To bardzo wygodne rozwiązanie, bo e-umowę z zamówieniem sprzętu i usługi można wybrać na swoim komputerze, tablecie i telefonie, nie wychodząc z domu. Nie ruszając się z miejsca możemy wybrać pasujące nam usługi , a po akceptacji warunków i złożeniu zamówienia wszystkie dokumenty, regulaminy i cenniki są wysyłane na adres e-mail w postaci załączników (pdf). Orange jako pierwszy operator telekomunikacyjny umożliwił klientom indywidualnym i biznesowym podpisanie lub przedłużenie umowy na mobilne usługi abonamentowe w formie e-umowy. Teraz w ten sposób można kupić także urządzenia tj. laptopy, tablety czy telewizory bez abonamentu. Wybrać można także zakupy na raty. Sami decydujemy czy sprzęt ma być dostarczony przez kuriera, do paczkomatu czy do salonu Orange. Tylko w pierwszych 2 tygodniach od wprowadzenie możliwości podpisania e-umowy na sprzęt, klienci złożyli blisko tysiąc zamówień.

