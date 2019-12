Cyfrowe biura przyciągają utalentowanych pracowników

Urlop od pracy zamiast czasem relaksu może być źródłem stresu. Przede wszystkim ze względu na brak umiejętności odpoczywania. Podczas wakacji stawiamy sobie zbyt wysokie wymagania, co powoduje, że każda drobnostka urasta do rangi dużego problemu. Najważniejsza jest zdolność do zapomnienia o codziennych sprawach, a nie długość urlopu. Dlatego lepiej niczego nie zakładać, tylko cieszyć się chwilą…