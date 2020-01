Kaufland przejmuje sklepy od Tesco

Niemiecka sieć Kaufland 1 lutego 2020 roku przejmie trzy hipermarkety należące do Tesco Polska wraz z ich pracownikami - poinformowały związki zawodowe działające u brytyjskiego detalisty.

Mowa o sklepach działających w Krakowie przy ul. Wielickiej, w Warszawie przy ul. Stalowej i Gdańsku przy ul. Cienistej, które niedawno zostały zmodernizowane przez Tesco do formatu hipermarketu kompaktowego (spółka jest właścicielem całych nieruchomości).

Jak podali związkowcy z komórki zakładowej NSZZ „Solidarność” w Tesco na Facebooku, Kaufland automatycznie zastąpi dotychczasowego pracodawcę, czyli Tesco. Operacja wiąże się też z dopasowaniem ich warunków pracy do warunków obowiązujących w Kauflandzie, czyli dopasowaniem stanowisk pracy oraz zakresu obowiązków.

Przejmowani pracownicy Tesco będą nadal pracować w tym samym mieście co do tej pory, ale Kaufland nie wyklucza, że zostaną przypisani do innego marketu tej sieci (nie dotyczy to placówki handlowej w Gdańsku). Obecnie niemiecka sieć prowadzi po kilka sklepów w Warszawie i Krakowie.