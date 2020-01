Szef MSZ Niemiec: Groźby Trumpa nie są pomocne

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas powiedział w poniedziałek, że groźby prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział nałożenie sankcji na Irak, jeśli nakaże on wycofanie amerykańskiego kontyngentu, „nie są pomocne”.

Nie sądzę, że pomoże to przekonać Irak, który może jednak zareagować pozytywnie na argumenty - powiedział Maas, odnosząc się do wypowiedzi Trumpa, który w niedzielę oświadczył, że amerykańskie wojska nie wyjdą z Iraku i zagroził Bagdadowi sankcjami.

Prezydent USA ostrzegł przed retorsjami, jakich Irakijczycy „nigdy wcześniej nie widzieli”, i przy których sankcje na Iran „będą wyglądać na łagodne”.

Trump zareagował w ten sposób na decyzję irackiego parlamentu, który uchwalił w niedzielę rezolucję, wzywającą rząd do podjęcia działań zmierzających do zakończenia obecności w Iraku wszystkich zagranicznych żołnierzy, w tym amerykańskich.

Maas powiedział również w poniedziałek, że decyzja Teheranu o odstąpieniu od zobowiązań porozumienia nuklearnego z 2015 roku może oznaczać faktyczne zakończenie tej międzynarodowej umowy.

Z całą pewnością będziemy jeszcze rozmawiać z Iranem (…). Sytuacja nie stała się łatwiejsza i może to być pierwszy krok ku zakończeniu tego porozumienia, a to byłoby wielką stratą, więc musimy to rozważyć bardzo, bardzo odpowiedzialnie - dodał minister.