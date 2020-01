Irańczyk udawał dyplomatę. Chciał wjechać do Polski

Po co Irańczyk chciał wjechać do Polski na fałszywych papierach? Nie wiadomo. Ale funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali go podczas legitymowania się.

Irańczyk wpadł, bowiem wizerunek mężczyzny na zdjęciu w dokumencie znacznie różnił się od wyglądu osoby legitymującej się nim. Oprócz tego paszport figurował w bazach SIS II i Interpol jako dokument utracony przez posiadacza. Dowód został podrobiony na wzór oryginalnego - informuje portal regiony.tvp.pl.

Cudzoziemiec przyznał się do zarzucanych mu czynów. Po złożeniu wyjaśnień odleciał z powrotem do Stambułu. Wszczęto wobec jego postępowanie.

regiony.tvp.pl, kg