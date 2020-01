Posypią się mandaty dla okupujących lewy pas

Kierowcy myślą, że znają przepisy lepiej niż policja. Mundurowi ze Śląska mówią „dość” i ruszyli z akcją „Trzymaj się prawego pasa” - informuje portal auto.dziennik.pl.

Kierowcy w Polsce na potęgę okupują lewy pas jezdni. W związku z tym policjanci na drogach Zabrza, Gliwic i Katowic oraz autostradzie A4 zorganizowali pierwszą w tym roku akcję pod kryptonimem „Trzymaj się prawego pasa”. Drogówka dotąd odnotowała 79 naruszeń przepisów, z czego aż 25 dotyczyło kierowców, którzy zapomnieli o obowiązku prawostronnego ruchu pojazdów. Efekty? Policjanci wręczyli 51 mandatów, a 29 kierowców usłyszało pouczenie.

Bezpodstawna jazda lewym pasem „zachęca” do wyprzedzania tego auta po jego prawej stronie, co na jezdniach jednokierunkowych jest prawnie dozwolone. Jednak jest to sytuacja na tyle niecodzienna, że może powodować zagrożenie. Wystąpi ono najczęściej kiedy kierujący jadący lewym pasem nieświadomy, że jest wyprzedzany po prawej stronie zdecyduje się na zmianę pasa – ostrzega podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP.