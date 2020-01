Zakup używanego samochodu? Wciąż jak gra na loterii

Ponad połowa mikro, małych i średnich firm w Polsce kupuje samochody używane. Oprócz oczywistych kwestii, takich jak cena, wiek i przebieg, kluczową rolę podczas wyboru pojazdu z rynku wtórnego odgrywa jego stan techniczny – wynika z badania zrealizowanego przez Instytut Keralla na zlecenie Carefleet S.A. Na co jeszcze zwracają uwagę przedsiębiorcy z sektora MŚP?

Niemal 55 proc. przedsiębiorców biorących udział w badaniu wskazało stan techniczny jako istotne kryterium decydujące o zakupie samochodu na rynku wtórnym. Dla 28 proc. przedstawicieli firm z sektora MŚP istotna jest pewna historia serwisowa pojazdu, a 19 proc. zwraca uwagę na udokumentowane źródło jego pochodzenia.

Dla wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mniejszych, zakup samochodu, również z rynku wtórnego, to poważna inwestycja. Decyzja o wyborze konkretnego pojazdu determinowana jest przez wiele czynników. Oczywiście w przypadku samochodów używanych kluczową rolę zawsze odgrywają takie kryteria, jak cena, wiek oraz przebieg, jednak równie istotne dla przedsiębiorców są kwestie związane z niezawodnością auta czy jego pewnym pochodzeniem. Samochód w biznesie traktowany jest coraz częściej w kategorii narzędzia pracy – powinien być przede wszystkim sprawny i efektywny z ekonomicznego punktu widzenia – mówi Bartosz Olejnik, dyrektor sprzedaży i marketingu w Carefleet S.A.

Wyniki badania pokazują, że dla przedsiębiorców mniej istotne są gwarancja uzyskana przy zakupie (13,1 proc. wskazań), stan wizualny samochodu (10,2 proc.) czy liczba poprzednich właścicieli (9,8 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się m.in. krajowe pochodzenie pojazdu oraz dopasowanie auta do specyfiki prowadzonej działalności.

Zakup samochodu używanego w Polsce wciąż przypomina nieco grę na loterii. Nic dziwnego, duża część aut trafia na nasz rynek z Europy Zachodniej i często ich stan pozostawia wiele do życzenia. Na porządku dziennym są mało wiarygodne stany liczników, powypadkowa przeszłość i różnego rodzaju problemy techniczne. Tymczasem wymagania polskich przedsiębiorców odnośnie samochodów z rynku wtórnego są coraz większe – mówi Bartosz Olejnik. - Właściciele firm z sektora MŚP nie chcą już kupować samochodów „w ciemno”, wierząc jedynie w deklaracje sprzedawcy. W ciągu ostatnich lat możemy zaobserwować w sektorze biznesowym silną tendencję poszukiwania wiarygodnych źródeł pozyskiwania pojazdów z „drugiej ręki”. Stąd z roku na rok coraz większa popularność samochodów poleasingowych – dodaje.

Stan techniczny pojazdu jest przez przedsiębiorców reprezentujących segment MŚP najczęściej uwzględnianym kryterium wyboru auta służbowego z rynku wtórnego. To czynnik istotny w szczególności dla małych podmiotów, zatrudniających do 9 pracowników. Pewna historia serwisowa to z kolei aspekt, na który głównie zwracają uwagę firmy prowadzące działalność usługową. Udokumentowane źródło pochodzenia pojazdu jest natomiast szczególnie istotne dla małych przedsiębiorstw (10 – 49 pracowników) oraz usługodawców.

Czytaj też: Musk szuka Polaków do pracy w niemieckiej fabryce Tesli

Carefleet, KG