PGE GiEK podpisze umowę ws. budowy bloków gazowych

PGE GiEK w czwartek ma podpisać umowę z GE i Polimex-Mostostal na budowę dwóch bloków energetycznych na gaz o mocy po 700 MW w Elektrowni Dolna Odra (ZEDO). Wartość kontraktu to 3,7 mld zł netto.

W uroczystości podpisania kontraktu ma uczestniczyć prezydent Andrzej Duda - podała Kancelaria Prezydenta RP.

Konsorcjum w składzie General Electric Global Services - lider, Polimex Mostostal oraz General Electric International zostało wyłonione w przetargu.

Według PGE GiEK inwestycja w źródła gazowe zapewni odtworzenie mocy wytwórczych ZEDO, wycofanych już z eksploatacji dwóch bloków energetycznych nr 3 i 4 oraz przewidywanego zakończenia pracy bloków nr 1 i 2, które obecnie świadczą usługę interwencyjnej rezerwy zimnej na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Wartość powiązanej z kontraktem na budowę 12-letniej umowy serwisowej to ok. 1 mld zł netto. PGE GiEK oczekuje, że przekazanie nowych jednostek do eksploatacji nastąpi w grudniu 2023 r.

Planowane bloki gazowo-parowe w ZEDO znalazły się wśród jednostek wytwórczych, które uzyskały premiowy 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2024.

PAP, KG