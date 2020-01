PZU i Pekao ambasadorami polskiego biznesu w Davos

Tegoroczna edycja Światowego Forum Ekonomicznego była wyjątkowa. Nie tylko z powodu jubileuszowej 50 edycji, ale także ze względu na wydarzenia odbywające się w Domu Polskim, dla potrzeb komunikacji w mediach społecznościowych nazwanym #PolishHouseDavos.

PZU oraz Bank Pekao już po raz drugi wspólnie stworzyły miejsce spotkań oraz dyskusji liderów biznesu i polityki, nazwane już po kilku dniach małą ambasadą Polski. Wspólna inicjatywa miała na celu promocję gospodarki naszego kraju, a także całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak zgodnie podkreślali eksperci uczestniczący w dyskusjach, nasz region – mimo swojego ogromnego potencjału – nie jest w pełni wykorzystywany przez światowych graczy. Podczas licznych debat w Polish House, otwartym oficjalnie przez Prezydenta Andrzeja Dudę oraz odwiedzonym przez Premiera Mateusza Morawieckiego, goście oceniali Trójmorze jako region cechujący się wysokim wzrostem gospodarczym oraz stabilnością polityczną i społeczną właściwą dla krajów wysokorozwiniętych.

Jestem przekonany, że organizacja i program wydarzeń w naszym #PolishHouseDavos okazały się dużym sukcesem. Uroczyste otwarcie przez Prezydenta Andrzeja Dudę, odwiedziny i spotkania z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, czy sesje z udziałem Premiera Jacka Sasina i Ministra Tadeusza Kościńskiego dodały rozgłosu polskiej obecności w Davos. Codziennie dużo się działo, by wspomnieć tylko kilka ważnych i interesujących debat i paneli, w których udało nam się zaprezentować Trójmorze i jego potencjał. Przypomnę, że patrząc na wszystkie jedenaście krajów tego regionu łącznie widzimy dwunastą co do wielkości gospodarkę na świecie. W Domu Polskim w Davos gościliśmy szefów największych instytucji na świecie, jak Goldman Sachs, Bridgewater, Atlantic Council, największych inwestorów i media nie tylko z Polski, ale i ze świata. W świat poszedł przekaz o regionie Trójmorza celnie ujęty w haśle #GrowingEurope – podsumował Paweł Surówka, prezes Grupy PZU.