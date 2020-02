Prezydent Macron: To nowe otwarcie

Prezydent Francji Emmanuel Macron rozpoczął wizytę w Polsce od powitalnego spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. Prezydent Macron w swoim przemówieniu w Pałacu Prezydenckim dużą uwagę poświęcił kwestiom współpracy z Polską, ale także z Rosją

Musimy zacieśnić nasze sprzymierzenie, byśmy mogli funkcjonować na świecie i odpowiedzieć na europejskie wyzwania. Deklaracje podpisane przez ministrów to ważmy krok, bo wyznaczają kierunek współpracy zagranicznej w zakresie cyberbezpieczeństwa i obrony - powiedział w poniedziałek Emmanuel Macron, prezydent Francji.

Jak podkreślił Macron, Francja to trzeci co do wielkości inwestor w Polsce, a francuskie firmy są trzecim co do wielkości pracodawcą w Polsce.

Mamy wiele wspólnych kwestii i przekonań – przemysłowych i enegergetycznych. Francja może tu udzielić wsparcia Polsce.

Zdaniem Macrona, to o dobra okazja do poruszenia kwestii nieporozumień - jak określił - w zakresie francuskiej strategii bezpieczeństwa, w kontekście współpracy francusko-rosyjskiej. Nasze stanowiska niesłusznie postrzegane są jako różne- ocenił Macron.

Macron w swoim przemówieniu wymierzył cios prezydentowi USA, Donaldowi Trumpowi, podkreślając, że ten za każdym razem przypominając o amerykańskiej przyjaźni i wsparciu sojuszniczym podkreśla, że jest warunkowana tym, że za bezpieczeństwo i zaangażowanie -[USA - red.] trzeba płacić.

Macron odniósł się także do kwestii budowy polsko-francuskiego czołgu.

Poruszyliśmy z panem prezydentem możliwej współpracy przemysłowej, w szczególności w zakresie czołgów przyszłości i inicjatyw możliwości obrony przed cyberatakami i możliwości polskiego udziału. Będziemy kontynuować tę debatę - powiedział Macron.

Następnie Macron przeszedł do kwestii rosyjskiej.

Z taką samą otwartością u ufnością podchodzimy do kwestii rosyjskiej. Francja nie stała się prorosyjska. Francja ani nie jest prorosyjska, ani anty rosyjska . Francja jest proeuropejska. Myślę, że patrząc na mapę mamy takie same odczucia. Rosja Znajduje się w Europie, nawet jeśli nie jest członkiem UW i jest naszym sąsiadem, więc nie możemy pozwolić sobie na sytuację, w której nie będziemy konfrontować się z koniecznością tworzenia relacji z Rosją. Stabilność Europy są dla mnie jedyną linią działania. W interesie bezpieczeństwa Europu jest ustalić linię dialogu z Rosją. Nawet jeśli trudnego, to niezbędnego by ustabilizować sytuację na Ukrainie. Dialog ten musi być prowadzony ze świadomością wszystkich warunków. Kim my jesteśmy.

Jak zapowiedział Macron, Francja chce zaangażować się i wziąć na siebie dialog w odpowiedzialność za dialog w zakresie kontroli zbrojeń, zwłaszcza jeśli mają one związek z Euriopą. Jak dodał, nie możemy zaakceptować sytuacji anomii.

Broniłem Polski wobec niedopuszczalnych ataków ws. Pamięci o ofiarach Holokaustu i II Wojny Światowej. Także te nasze wspólne wartości legły u podstaw naszego projektu europejskiego (UE) i one wzmocnią nasz wspólny europejski projekt, ponieważ jak sam pan prezydent [Duda - red.] wspomniał w kontekście brexitu, jest to konstrukcja delikatna. - ocenił Macron. - Na naszych barkach spoczywa wspólna odpowiedzialności. Chciałbym żebyśmy rozwiali nieporozumienia, pamiętali o wspólnych wartościach i rozwijali wspólnie nasz europejski program.

To pierwsza wizyta prezydenta Macrona w Polsce. Prezydentowi towarzyszą ministrowie: gospodarki i finansów Bruno Le Maire, minister ds. sił zbrojnych Florence Parly, minister ds. transformacji ekologicznej Elizabeth Borne. Polska będzie 21. krajem z 27 krajów UE odwiedzonym przez prezydenta Macrona.

Głównymi tematami rozmów Macrona i Dudy są: NATO, relacje z Ukrainą oraz przyszłość Trójkąta Weimarskiego.

Prezydent Republiki Francuskiej przybył do Polski z oficjalną dwudniową wizytą, w trakcie której zostaną podpisane program współpracy strategicznej z Francją na najbliższe cztery lata oraz deklaracja dotycząca współpracy w UE. Jest to pierwsza wizyta Emmanuela Macrona w Polsce.

