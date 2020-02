Gwałtowny spadek prorosyjskich nastrojów na Białorusi

W 2019 roku na Białorusi znacząco spadła liczba zwolenników sojuszu z Rosją.

Wyniosła 40,4 proc., dla porównania jeszcze pół roku temu było to 60,4 proc. Badanie przeprowadziła Białoruska Pracownia Analityczna prof. Andrieja Wardamackiego, a opublikowała telewizja „Biełsat”. Warto podkreślić, że objęło różne regiony Białorusi.

Gwałtowny spadek prorosyjskich nastrojów nastąpił w okresie wrzesień – grudzień, wówczas liczba zwolenników sojuszu spadła o 14,7 proc. w ciągu czterech miesięcy (z 54,8 proc. do 40,4 proc.). Jednocześnie nasiliły się proeuropejskie nastroje w społeczeństwie: liczba zwolenników przystąpienia do Unii Europejskiej wzrosła z 24,4 proc. do 32 proc. - czytamy na portalu kresy24.pl.

To właśnie w tym okresie doszło do przesilenia w negocjacjach dotyczących integracji w ramach Państwa Związkowego Rosji i Białorusi, oraz do licznych protestów z tym związanych.

Jedynie 12,8 proc. respondentów opowiedziało się za zjednoczeniem Białorusi i Rosji w państwie związkowym, a 3,7 proc. opowiedziało się za przyłączeniem się do RF. 74,6 proc. – jest przekonana, że Białoruś i Rosja powinny być całkowicie niezależnymi państwami, ale mieć przyjazne stosunki.

kresy24.pl/KG