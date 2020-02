Od wtorku kontrole gorączki na Okęciu

Od wtorku pasażerowie z Chin i Włoch, którzy będą przylatywać do Polski, będą mieć mierzoną temperaturę - poinformował rzecznik prasowy przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze Piotr Rudzki, pytany czy polskie lotniska wdrażają szczególną politykę względem zagrożenia epidemią koronawirusa

Od wtorku będziemy mierzyć temperaturę pasażerów wracających z Chin i Włoch - powiedział Rudzki. Wyjaśnił, że procedurze będą poddani wszyscy podróżni z tych kierunków, a w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury będzie przeprowadzany wywiad medyczny. Dalsze decyzje będą podejmowane wspólnie z granicznym inspektorem sanitarnym.

W poniedziałek w sprawie epidemii koronawirusa odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z ministrem zdrowia, głównym inspektorem sanitarnym i szefem MSWiA, a także odprawa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z wojewodami i z wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. Po odprawie premier poinformował o podejmowanych działaniach w związku ze wzrostem liczby zachorowań wywołanych koronawirusem we Włoszech.

Szef rządu podziękował ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, który przez wojewodów i służby w terenie „trzyma rękę na pulsie”. „Wszystko to, co należy zrobić w takim momencie, w jakim jesteśmy, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się, ewentualnemu pojawianiu się tego wirusa, w Polsce jest robione” - zapewnił Morawiecki.

Wskazał, że wszystkie służby w urzędach wojewódzkich i służby medyczne są we właściwy sposób uzbrojone we wszystkie materiały, procedury i wiedzę.

Staramy się docierać do obywateli z najwłaściwsza pigułą, nomen omen, informacyjną na ten moment i robić to wszystko, co trzeba, co robią profesjonalne służby państw, żeby zapobiegać raczej niż leczyć - podkreślił premier.