Premier: chcemy reagować szybciej niż kraje zachodnie

- Chcemy reagować na koronawirusa szybciej i sprawniej niż kraje zachodnie, dlatego analizujemy płynące stamtąd informacje i wprowadzamy adekwatne rozwiązania - oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podczas poniedziałkowej konferencji prasowej zapowiedział, że na głównych przejściach granicznych, a także w pociągach i portach wdrażane są kontrole sanitarne.

Premier przyznał też, że unijna współpraca w związku z epidemią koronawirusa była tematem jego rozmów m.in. z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, Andrejem Plenkoviciem - premierem Chorwacji, która pełni obecnie prezydencję w UE, kanclerz Niemiec Angelą Merkel, czy premierem Czech Andrejem Babiszem.

Zapobiegać, a nie reagować po fakcie - to podejście, o którym dziś rano rozmawiałem m.in. z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i premierami krajów UE, jest jedną z naczelnych zasad naszej polityki reagowania na rozprzestrzenianie się koronawirusa - oświadczył Morawiecki w późniejszym wpisie na Facebooku.

Odnosząc się do kwestii wprowadzenia kordonów i kontroli sanitarnych na granicach, w pociągach i portach zapewnił, że „staramy się, by były one jak najmniej uciążliwe dla pasażerów i całej gospodarki”.

Proszę wszystkie osoby, które podejrzewają, że mogą być nosicielami koronawirusa lub mogły mieć kontakt z zarażonymi o przestrzeganie zasad kwarantanny i kontakt z odpowiednimi służbami” - zaapelował we wpisie szef rządu.

Podziękował jednocześnie polskim służbom medycznym i mundurowym - Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i Straży Granicznej, a także ministrom zdrowia i edukacji - Łukaszowi Szumowskiemu i Dariuszowi Piontkowskiemu „za niezwykle sprawne i profesjonalne wykonywanie swoich obowiązków w obliczu zagrożenia”.

Jak dodał, do tej pory Polacy wykazali się dużą odpowiedzialnością i nie ulegli panice.

Dziękuję Państwu za mądrość w obliczu zagrożenia. Państwo polskie jest silne nie tylko sprawnością służb, ale postawą swych obywateli - podkreślił szef rządu.

Dotychczas w Polsce potwierdzono 16 przypadków koronawirusa, z czego pięć w poniedziałek. (PAP)

