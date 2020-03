Premier: Zadbamy o zapewnienie stabilności sektora finansów

Będziemy dbali o zapewnienie stabilności sektora finansów i sektora bankowego - poinformował w sobotę premier Mateusz Morawiecki, mówiąc o planowanych przez rząd działaniach w związku z epidemią koronawirusa.

Planujemy liczne działania w odniesieniu do strony podażowej i popytowej w gospodarce narodowej, ale także będziemy dbali o zapewnienie stabilności sektora finansów, sektora bankowego - powiedział premier. Zapewnił przy tym, że nie zabraknie środków w bankomatach oraz gotówki, ale zachęcał też do korzystania z płatności bezgotówkowych, czyli zbliżeniowo lub przez internet.

Szef rządu poinformował również, że w planach jest pakiet osłonowy w szczególności dla osób, które będą zagrożone bezrobociem albo będą w czasie epidemii tylko częściowo zatrudnione.

Podkreślił, że chodzi o to, żeby polska gospodarka ucierpiała w jak najmniejszym stopniu. Premier zauważył, że jest rzeczą niestety coraz bardziej jasną, iż strefa euro będzie w recesji albo się o nią otrze, czyli wzrost PKB będzie w okolicach zera albo poniżej.

Polska eksportuje bardzo dużo do strefy euro, to jest nieco powyżej 70 proc. To powoduje, że spowolnienie w zachodniej Europie, która jest teraz ogarnięta epidemią koronawirusa w znaczniejszym jeszcze natężeniu niż Polska, będzie istotne - powiedział Morawiecki.

Zapewnił, że polski rząd zrobi wszystko, żeby zamortyzować ten spadek wzrostu PKB.

On na całym świecie zapewne nastąpi, jest to niemal pewnie dzisiaj, tak przewidują wszystkie najistotniejsze instytucje finansowe świata. Byłoby naiwnością przewidywać, że to nie odciśnie się na Polsce. On na pewno będzie miał wpływ na sytuację budżetową, na sytuację dochodów podatkowych w budżecie państwa, na wydatki, na koszty - ponieważ chcę zaangażować więcej środków na wsparcie dla polskich obywateli, wsparcie dla firm prowadzących działalność gospodarczą, na bufor, na amortyzację dla tych branż, które w najwyższym stopniu zostaną dotknięte - powiedział premier.