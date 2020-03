KGHM zakupił sprzęt medyczny o wartości 5,5 mln dolarów

KGHM Polska Miedź nabył sprzęt medyczny o wartości 5,5 mln USD, który ma zostać przeznaczony do walki ze skutkami pandemii koronawirusa, podała spółka.

Samolot z Chin z zakupionym sprzętem wylądował w Warszawie na Lotnisku Chopina 26 marca o 13:40.

Sprzęt, który docelowo trafić ma do szpitali, przychodni oraz placówek innych służb sanitarnych, zostanie przekazany do dyspozycji władz państwowych, które będą decydować o jego dokładnym przeznaczeniu.

To nasz moralny obowiązek jako spółki Skarbu Państwa, by pomagać w takim zakresie, jak to dla nas możliwe i dzielić się pomocą z polskim społeczeństwem. Wszyscy przeżywamy trudne chwile i musimy się wspierać. W naszej firmie mamy zasadę, że nigdy nikogo nie zostawiamy bez pomocy. W obecnej sytuacji dotyczy to wszystkich Polaków - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.