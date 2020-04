Jak koronawirus rujnuje „zieloną” energię?

Kanada próbuje znaleźć "zielone" rozwiązania, które ekologicznie pobudzą gospodarkę. Z jednej strony zobowiązania do przeciwdziałania zmianom klimatu, z drugiej niskie ceny ropy, które ograniczają wpływy do budżetu. Wpływ ma też osobowość premiera Justina Trudeau, który - jak pisze kanadyjska prasa - ma "religijny" stosunek do polityki klimatycznej