Rada Europy upomina rządy ws. wolności słowa

- Wyzwania stojące przed rządami podczas pandemii koronawirusa, w tym konieczność walki z dezinformacją, nie mogą usprawiedliwiać ograniczania wolności prasy i prawa do informacji - oświadczyła w piątek Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović.

Ogólnoświatowy kryzys wywołany Covid-19 wymaga efektywnych środków na rzecz ochrony ludzkiego życia i zdrowia. Obejmuje to walkę z dezinformacją, która może powodować panikę i niepokoje społeczne. Niestety niektóre rządy wykorzystują tę konieczność jako pretekst do wprowadzania nieproporcjonalnych ograniczeń wolności prasy (…) To się musi skończyć. Szczególnie w obecnych czasach musimy chronić nasze cenne wolności i prawa” - czytamy w komunikacie Mijatović, zamieszczonym na jej stronie internetowej.