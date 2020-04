PZU doceniony za dobre praktyki

W prestiżowym raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” doceniono aż 24 społeczne inicjatywy PZU. Wśród nich tzw. opaski życia monitorujące parametry życiowe pacjentów, zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych, rozdawanie świateł odblaskowych pieszym, a także kampania społeczna „Prowadzisz? Odłóż telefon”.

Jak mówi prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła:

PZU to nie tylko ubezpieczenia, to również społeczna troska i zaangażowanie. To poczucie odpowiedzialności w stosunku do wszystkich konsumentów, społeczeństwa i państwa. Społeczna odpowiedzialność biznesu, służebność i myślenie kategoriami interesu publicznego są nieodzownym elementem zdrowej wolnorynkowej gospodarki. Jako PZU chcemy pod tym względem wyznaczać najwyższe rynkowe standardy. Dowodem są zeszłoroczne inicjatywy wyróżnione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ale także niesiona w ostatnim czasie przez PZU szeroka pomoc w walce z pandemią koronawirusa