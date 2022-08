Wspólne gotowanie z Amaro na Dobrych Koloniach z PZU!

Dzieci z Polski i z Ukrainy biorą udział w wyjątkowym projekcie PZU. Dobre Kolonie to siedem integracyjnych, wakacyjnych wyjazdów. Jest to kolejna odsłona działań pomocowych dla naszych sąsiadów dotkniętych wojną, które niesie największy polski ubezpieczyciel. Wspólne gotowanie sprzyja integracji, dlatego dziś dzieci rozwijały kulinarne talenty pod okiem jednego z najwybitniejszych szefów kuchni w Polsce – Wojciecha Modesta Amaro

Jako Minister Aktywów Państwowych jestem dumny, że w wielkiej akcji pomocy uczestniczą Spółki Skarbu Państwa, które w trudnych momentach z wielkim zaangażowaniem niosą wsparcie potrzebującym. Dzięki Dobrym Koloniom z PZU najmłodsi z Ukrainy i Polski mogą się zintegrować oraz wspólnie spędzić wakacyjny czas. To pozwala im chociaż na chwilę zapomnieć o piekle wojny, które ma miejsce za naszą wschodnią granicą – podkreślił wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

W ramach Dobrych Kolonii PZU przez całe lato odbywa się siedem wyjazdów integracyjnych dla dzieci polskich i ukraińskich z Dobrej Drużyny PZU oraz dla dzieci pracowników PZU w Ukrainie. Łącznie we wszystkich turnusach weźmie udział ok. 300 dzieci, w tym również dzieci z niepełnosprawnościami. Na półmetku kolonii do ośrodka w krainie Wielkich Jezior przyjechał szef kuchni Wojciech Modest Amaro, który poprowadził wspólne gotowanie. Pod okiem wybitnego szefa kuchni dzieci przygotowały: chłodnik ukraiński, pierogi z buraków z kapustą, chrupiącego indyka, pierogi z mięsem, gofry z sernikiem oraz morele z miodem i jałowcem. Odkrywanie smaków kuchni regionalnych i narodowych zacieśnia więzi i służy integracji. Zajęcia z wybitnym kucharzem mają także zakorzenić u najmłodszych nawyki zdrowego odżywiania. Jest to, obok inspirowania do aktywności fizycznej, drugi ważny element programu Dobra Drużyna PZU.

Wojna w Ukrainie trwa już kilka miesięcy i przez cały ten czas Grupa PZU stara się nieść pomoc tam, gdzie jest ona niezbędna. W kraju objętymi działaniami wojennymi Ukraińcy potrzebują między innymi wsparcia materialnego i medycznego. Natomiast ci, którzy byli zmuszeni do ucieczki, potrzebują namiastki normalności a ich dzieci beztroski, która pomoże im się zintegrować i zadomowić w nowym miejscu. Temu mają służyć Dobre Kolonie z PZU, które organizujemy dla około 300 dzieci polskich i ukraińskich, w tym również dla dzieci z niepełnosprawnością oraz dla dzieci naszych pracowników z kraju dotkniętego wojną. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym ciekawym zajęciom sportowym i przyjaznej atmosferze te wakacje pozostaną w pamięci wszystkich uczestników kolonii – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. To sama radość, mogąc wraz z młodymi kucharzami, tak chętnymi do nauki wspólnie łączyć smaki kuchni polskiej, jak i ukraińskiej. Pokazaliśmy, że nie jest im od siebie tak daleko. Cieszę się, że mogłem aktywnie uczestniczyć w tym wydarzeniu, podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Czuję, że każdy z uczestników wyniósł z dzisiejszych warsztatów dla siebie coś wartościowego – podkreśla Wojciech Modest Amaro.

Podczas wakacyjnych wyjazdów uczestnicy korzystają z różnorodnych atrakcji. Nad wodą i w otoczeniu przyrody dzieci poprzez zabawę i ćwiczenia mogą poznać podstawy windsurfingu, żeglarstwa, wiosłowania na deskach SUP, a także kajakarstwa czy łucznictwa. Na miejscu prowadzone są również zajęcia z budowy i programowania robotów oraz zajęcia przyrodnicze w terenie.

PZU niesie pomoc obywatelom Ukrainy

Grupa PZU od samego początku agresji Rosji na Ukrainę prowadzi działania pomocowe.

Środki przeznaczono dotychczas m.in. na ponad 54 tys. polis OC granicznego, 15 tys. powerbanków, pomoc rzeczową(zestawy koców i poduszek, komplety pościeli, rzeczy higieny osobistej, odzież, materiały chirurgiczne i opatrunkowe, defibrylatory czy żywność), darmowy dostęp do placówek medycznych PZU Zdrowie świadczących usługi w ramach NFZ oraz wsparcie dla ok. 800 pracowników PZU z Ukrainy i ich rodzin. PZU użyczyło również mobilne punkty medyczne, które działały na przejściach granicznych w Medyce oraz w Przemyślu. Ukraińcy otrzymywali w nich niezbędną pomoc medyczną z rąk ratowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Grupa PZU jest także operatorem stworzonej przez Ministerstwo Zdrowia Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (800 137 200). Ponadto od początku agresji Rosji na Ukrainę prowadzi zbiórki rzeczowe i pieniężne.

PZU był również głównym sponsorem meczu charytatywnego „Iga Świątek i przyjaciele dla Ukrainy”, który odbył się 23 lipca w Krakowie. Całkowity dochód z wydarzenia zainicjowanego przez pierwszą rakietę świata Igę Świątek, której głównym sponsorem i ubezpieczycielem jest PZU, został przekazany na rzecz pomocy ofiarom wojny.

