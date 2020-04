Oferta biznesowa Żabki z jeszcze dłuższym okresem przychodu gwarantowanego

Żabka Polska właśnie wprowadziła zapowiadane już wcześniej zmiany w ofercie.

Od kwietnia nowi franczyzobiorcy mogą liczyć na 16 tys. zł przychodu podstawowego, co miesiąc, przez pierwszy rok, niezależnie od obrotu. Oferta skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem swojego biznesu. Sieć Żabka gwarantuje w pełni wyposażony i zatowarowany sklep, a także szkolenia i wsparcie. W związku z epidemią firma prowadzi rozmowy z kandydatami w ramach wideokonferencji.

Obecnie priorytetem dla nas jest również dbanie o bezpieczeństwo, zarówno franczyzobiorców, jak i ich pracowników, ale także osób, które wkrótce podejmą współpracę z naszą siecią. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymaga elastyczności i nowych rozwiązań, dlatego zmodyfikowaliśmy nasz proces rekrutacyjny tak, aby był jak najbezpieczniejszy dla wszystkich zaangażowanych osób. Biorąc pod uwagę problemy gospodarcze i trudną sytuację na rynku pracy, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie oferty i wsparcie również z myślą o osobach, które straciły pracę i szukają nowych możliwości – mówi Adam Manikowski, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych firmy Żabka Polska.

Poprzednia oferta Żabki obowiązywała do końca marca. Od kwietnia br., w ramach nowej oferty, sieć wydłuża okres gwarantowanego przychodu z 6 na 12 miesięcy, przy kwocie 16 tys. zł co miesiąc przez cały rok, od momentu podpisania umowy.

Nowa oferta jest dostosowana do oczekiwań rynku, ale gwarantuje także stabilność i bezpieczeństwo na starcie, kiedy zaangażowanie przedsiębiorcy jest największe. Przez pierwszy rok co miesiąc franczyzobiorca ma zagwarantowany przychód podstawowy w wysokości min. 16 tys. zł. Ta kwota pozwala mu na spokojny rozwój i dojście do perfekcyjnego poziomu zarządzania swoim sklepem. Otwierając własny biznes, przedsiębiorca nie ma gwarancji, jaki przychód wygeneruje za pierwszy rok funkcjonowania, nasza oferta na start daje pewność przychodu w tym okresie – mówi Sebastian Bielawski, dyrektor Departamentu Rozwoju i Wsparcia Franczyzobiorców.

Nasze wsparcie, Twój biznes

Sklepy Żabka prowadzone są przez indywidualnych przedsiębiorców, którzy w ramach umowy o współpracy otrzymują zestaw narzędzi wspierających zarządzanie sklepem i finansami, które zwiększają szansę powodzenia sklepu na tle rynku. Przed podpisaniem umowy franczyzowej każdy kandydat zapoznaje się z modelem biznesowym oraz zasadami współpracy z siecią, następnie przechodzi kilkunastodniowe szkolenie operacyjne, podczas którego ma okazję zapoznać się z informacjami niezbędnymi do prowadzenia sklepu. Co ważne, każda osoba, która podejmuje współpracę z siecią Żabka, może w każdej chwili zrezygnować, co nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Po podpisaniu umowy obie strony obowiązuje 30-dniowy okres wypowiedzenia. Co ważne, wkład początkowy wynosi około 5 tys. zł, czyli w przypadku rezygnacji franczyzobiorca jest w dużo lepszej sytuacji niż indywidualny przedsiębiorca, który uruchamia sklep na własną rękę, ponieważ w tym przypadku inwestycja wynosi ponad 200 tys. zł.

Sklep pod klucz od Żabki

Żabka oferuje koncept i standardy współpracy, które są dużym ułatwieniem dla początkujących przedsiębiorców. Przyszły franczyzobiorca może dokonać wyboru spośród oferowanych lokalizacji sklepu, w którym chciałby prowadzić swój biznes. Za znalezienie lokalizacji i opłatę czynszu odpowiada firma Żabka Polska. Wspiera ją w tym sztuczna inteligencja, dzięki której już na etapie prezentacji lokalu kandydat może się dowiedzieć, jaki jest potencjał sprzedażowy danego lokalu. Żabka odpowiada także za zatowarowanie lokalu oraz wsparcie marketingowe, IT i logistykę. Dodatkowo franczyzobiorca może korzystać np. z aplikacji mobilnej frappka, dzięki której może na bieżąco monitorować, co się dzieje w jego sklepie, firma zapewnia także pełne wsparcie techniczne w postaci Interwencyjnych Grup Serwisowych w największych miastach w Polsce, a także program awizacji dostaw oraz program szkoleń i e-learningu. Działa także Centrum Wsparcia Franczyzobiorców, w ramach którego franczyzobiorcy otrzymują wsparcie w bieżącej działalności.

Przedsiębiorczość i prowadzenie biznesu po stronie franczyzobiorcy Franczyzobiorca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i w ramach umowy o współpracy z firmą Żabka Polska jest odpowiedzialny za zarządzanie sklepem i jako przedsiębiorca odpowiada za kontrolę kosztów, prowadzenie administracji swojej działalności gospodarczej, realizację zobowiązań podatkowych i ZUS czy kwestie pracownicze. Jak każdy przedsiębiorca, jest również zobowiązany do bieżącej oceny swoich dochodów.

Działanie w ramach franczyzy Żabki zwiększa szansę skutecznej konkurencji na rynku sklepów: jak wynika z naszych danych, na dziesięciu nowych franczyzobiorców aż dziewięciu po pierwszym roku osiąga satysfakcjonujący poziom rozwoju sklepu. Wskaźnik ten w Żabce jest dużo lepszy niż na rynku tzw. sklepów niezależnych, ponieważ wg danych rynkowych średnio w pierwszym roku działalności upada ponad 30 proc. małych i średnich firm, a w przypadku branży handlowej wskaźnik ten jest jeszcze wyższy.

Nowe zasady rozmów z kandydatami w obliczu epidemii

Sieć sklepów Żabka wspiera swoich franczyzobiorców i zapewnia im wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa w obliczu epidemii. Jako jedna z pierwszych sieci na rynku natychmiastowo zaczęła przekazywać bezpłatnie franczyzobiorcom środki dezynfekcyjne, rękawiczki, w całej sieci została zamontowana specjalna szyba pleksi oddzielająca kasjerów od klientów. Żabka umożliwiła także franczyzobiorcom ograniczenie liczby osób przebywających w tym samym czasie w sklepie oraz skrócenia godzin funkcjonowania. Sieć wdrożyła ponadto nowe zasady prowadzenia rozmów z kandydatami na franczyzobiorców. Proces rekrutacyjny różni się obecnie od wcześniejszego, gdyż dziś najważniejsze jest przestrzeganie zasad mających na celu ochronę naszego zdrowia.

Została wprowadzona możliwość spotkań on-line dla kandydatów na franczyzobiorców. Zarówno pierwsze, jak i kolejne spotkania mogą się odbywać w tej formie. Kadra rekrutacyjna została wyposażona w środki ochrony osobistej, czyli przede wszystkim rękawiczki i środki dezynfekujące. Z uwagi na ograniczenie funkcjonowania urzędów Żabka przygotowała prezentację, która prowadzi kandydata przez ePUAP, umożliwiając tym samym kompletowanie dokumentów w wersji cyfrowej. Ważnym elementem procesu rekrutacyjnego są oczywiście szkolenia w sklepie, jednakże i one obecnie w dużej części odbywają się on-line. Kandydaci i kandydatki na franczyzobiorców przez sześć dni szkolą się zdalnie, a sześć dni w sklepie. Podczas tradycyjnych form szkolenia zachowywane są wszystkie wymagane środki bezpieczeństwa.

Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience – ponad 6 tys. placówek prowadzonych przez blisko 4,5 tys. franczyzobiorców pod marką Żabka. Na przestrzeni 20 lat działalności na polskim rynku spółka zdobyła pozycję lidera segmentu sprzedaży convenience. Nasze sklepy są odwiedzane codziennie przez blisko 2 mln klientów, a 12 mln konsumentów mieszka nie dalej niż 300 m od najbliższej Żabki. W nowym formacie, wzbogaconym o szeroki wachlarz usług dodatkowych, funkcjonuje już ponad 5,4 tys. sklepów. Nasz biznes rozwijamy odpowiedzialnie. Do filarów CSR spółki należą: dbałość o środowisko naturalne, odpowiedzialna sprzedaż żywności, rozwój osobisty i edukacja, wsparcie lokalnych społeczności, a także dbałość o zdrowie i aktywny styl życia.

