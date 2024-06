Żabka wdraża kolejną fazę programu Bezpieczeństwo i Higiena Plus angażując w nią dostawców i producentów

Rozpoczyna się nowa edycja programu Bezpieczeństwo i Higiena Plus (BiH+). Jest to unikatowa inicjatywa sieci Żabka, która ma na celu zapewnienie podwyższonych standardów bezpieczeństwa higienicznego. Ma to zapewnić klientom pewne i jeszcze bardziej komfortowe doświadczenia zakupowe.

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny sprzedawanej żywności to absolutny priorytet dla sieci sklepów convenience Żabka, dlatego od 2020 r. koordynuje ona program BiH+, mający na celu utrzymanie najwyższych standardów we wszystkich sklepach Żabka, a także u dostawców Marek Własnych. Stawiane wymagania są weryfikowane przez Audytorów działu Weryfikacji Standardów Żabka Polska, a także dodatkowo przez Audytorów Niezależnej Akredytowanej Jednostki Certyfikującej TUV Nord Polska.

Szczególne wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa klientom przyniosła pandemia. To wówczas Żabka zainaugurowała program, by zminimalizować ryzyko zagrożenia epidemiologicznego. W bieżącym roku Żabka skupiła się na rozwoju kultury bezpieczeństwa żywności w całej organizacji i u dostawców Marek Własnych.

Program BiH+ bardzo dobrze wpisuje się w rzeczywistość popandemiczną, wskazuje nam normy higieniczne i ramy w jakich powinniśmy się poruszać w temacie bezpieczeństwa żywności – mówi Katarzyna Kasztelan, franczyzobiorczyni Żabki od 20 lat. - Klienci w obecnych czasach są bardzo świadomi i wymagający, a odpowiedzialność za sprzedawaną żywność spoczywa na nas. Sama będąc klientem chciałabym mieć pewność, że żywność, którą kupuję jest przechowywana oraz wytworzona w odpowiednich warunkach – dodaje Katarzyna Kasztelan.

Nowa edycja programu BiH+ zakłada weryfikację bezpieczeństwa produktów na każdym etapie. Ocena zgodności z wytycznymi programu zaczyna się już od dostawcy, czyli od procesu produkcyjnego, poprzez centra logistyczne, a kończy na etapie sklepu. Program został jednak zaplanowany tak, aby wymagania były dostosowane dla wszystkich uczestników.

Jestem franczyzobiorczynią Żabki od 18 lat – mówi pani Maria Gmyrek. - Prowadzę dwa sklepy w małym miasteczku, jakim jest Wieluń. Szkoląc nowych franczyzobiorców, na własnym przykładzie pokazuję im, jak ważną kwestią dla klienta jest poczucie bezpieczeństwa w naszych sklepach. Żabka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i dlatego program BiH+ rewelacyjnie wpisał się w potrzeby nasze i klientów – zaznacza pani Maria.

Podjęcie decyzji o wprowadzaniu programu BIH+ przynosi znaczące korzyści / autor: materiały prasowe

Ankiety i wewnętrzne audyty Żabki wskazują, że podjęcie decyzji o wprowadzaniu programu BIH+ przynosi znaczące korzyści. Bezpieczeństwo i higiena zawsze były jednym z priorytetów dla sieci franczyzowej. Teraz kierunkiem Żabki jest również podwyższenie i szerzenie kultury bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw żywności.

– Zaangażowanie franczyzobiorców i pracowników w takie działania są kluczowym czynnikiem kształtowania tej kultury. Jestem bardzo zadowolona z tego programu, a z perspektywy czasu dostrzegam naprawdę dużo korzyści z uczestnictwa w nim – dodaje Maria Gmyrek.