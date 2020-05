Telewizja Polsat chce kupić Interię

Spółka Nowe Brzeszcze Grupa Tauron oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) zawarły w czwartek umowę sprzedaży części kopalni Brzeszcze. Za aktywa zakładu, który jeszcze niedawno należał do Kompanii Węglowej (KW) Tauron zapłacił symboliczną złotówkę. Jest to trzecia kopalnia należąca do grupy Tauron