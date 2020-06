Motorsport w Polsce wraca do życia

Polski Związek Motorowy opublikował nowy kalendarz mistrzostw i pucharów Polski w sporcie samochodowym. Jako pierwsi na początku lipca sportową rywalizację rozpoczną kierowcy WSMP, do których niedługo później dołączą załogi z RMPST i Motul HRSMP.

Wyścigi na Torze Poznań już w pierwszy weekend lipca

Kalendarz Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski przeszedł największe zmiany, ale udało się uratować aż cztery weekendy wyścigowe. I to kierowcy wyścigowi jako pierwsi wrócą do rywalizacji. Zrezygnowano z węgierskiej rundy na Pannónia-Ring. Tor Poznań będzie gospodarzem wszystkich wyścigów. Każdy z czterech weekendów wyścigowych będzie podwójną rundą WSMP. Rywalizację na Torze Poznań wznowią też puchary markowe, czyli Toyota Racing Cup, OMM Super S Cup i 318 IS Cup PL.

Kalendarz WSMP 2020:

3 - 5 lipca - 1. i 2. runda WSMP

28 - 30 sierpnia - 3. i 4. runda WSMP

18 - 20 września - 5. i 6. runda WSMP

9 - 11 października - 7. i 8. runda WSMP

Polsko-węgierska współpraca w rajdach terenowych

Po wyścigach, ale też w lipcu, zmagania rozpoczną Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych. Tegoroczny sezon będzie powrotem do współpracy w ramach państw Grupy Wyszehradzkiej. Ostatnia polsko-węgierska wymiana imprez terenowych miała miejsce w 2012 roku. Najważniejszym punktem zmagań będzie Baja Poland, która utrzymała status rundy Pucharu Świata FIA w Rajdach Terenowych Baja i będzie imprezą najwyższej rangi sportu samochodowego w Polsce. Sezon rozpocznie się w Polsce, a zakończy na Węgrzech.

Kalendarz RMPST 2020:

24-26 lipca - Baja Szczecinek 2020

3-6 września - Baja Poland 2020

9-11 października - Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie 2020

13-15 listopada - Raid of Champions (Węgry)

Klasyki ponownie na rajdowych trasach

Motul jest solidnym i stabilnym partnerem Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. To pozwoliło szybko zareagować, gdy sytuacja w związku z pandemią wstrzymała start sezonu. Zawodnicy z aut historycznych jako pierwsi w Polsce przenieśli swoją rywalizację do świata wirtualnego. Do końca maja zorganizowano dwie rundy mistrzostw Motul HRSMP Digital. A już w sierpniu kierowcy i piloci wreszcie zasmakują rywalizacji na prawdziwych drogach. Sezon Motul HRSMP zacznie się od Rajdu Rzeszowskiego, a finał zaplanowano w połowie października na Słowacji.

Kalendarz Motul HRSMP 2020:

6 - 8 sierpnia - 29. Rajd Rzeszowski

10 - 12 września - Rajd Śląska 2020

2 - 4 października - 48. Rajd Świdnicki-KRAUSE

16 - 18 października - Rally Košice (Słowacja)

Mat.Pras./KG