Już ponad 82 mld zł w ramach wsparcia firm

Do tej pory do przedsiębiorców trafiło blisko 82,4 mld zł; to środki z różnych instrumentów tarczy antykryzysowej, finansowej oraz pomocowej - poinformowała szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Dodała, że dzięki dofinansowaniu do wynagrodzeń chronionych jest 1,85 mln miejsc pracy

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśliła, że rząd regularnie rozmawia zarówno z przedsiębiorcami, jak i urzędnikami, którzy odpowiadają za realizację wniosków z instrumentów tarczy antykryzysowej.

To, że tarcza działa, to efekt z jednej strony dobrze zaprojektowanych narzędzi, które stanowią realną pomoc i chronią miejsca pracy, a z drugiej strony wysiłek wielu osób odpowiedzialnych za realizację tarczy. To m.in. pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy powiatowych urzędów pracy. Dobra i efektywna współpraca jest dzisiaj na wagę złota. Dzięki temu wsparcie szybko trafia tam, gdzie jest dzisiaj najbardziej potrzebne - oceniła minister.

Poinformowała, że do tej pory kwota wsparcia w ramach wszystkich instrumentów tarczy antykryzysowej sięgnęła blisko 25 mld zł. Powiedziała, że dzięki dofinansowaniu do wynagrodzeń - to już 7,59 mld zł - chronionych jest obecnie 1,85 mln miejsc pracy. W całym kraju przyznano już niemal 1,4 mln pożyczek dla mikroprzedsiębiorców w wysokości 6,87 mld zł.

Po raz kolejny zmuszona jestem jednak podkreślić, że chociaż w zdecydowanej większości wnioski o pożyczkę są rozpatrywane sprawnie, mamy też niestety maruderów. W Poznaniu rozpatrzonych jest dopiero 45 proc. wniosków. Oznacza to, że około 28,3 tys. poznańskich przedsiębiorców czeka na pomoc. W Warszawie to nadal 57,8 tys. mikro przedsiębiorców, którzy czekają na wsparcie. Dla tych najmniejszych firm 5 tys. złotych umarzalnej pożyczki to bardzo często środki, które pozwalają przetrwać ten najtrudniejszy czas, uregulować najbardziej pilne rachunki. Apeluję do Rafała Trzaskowskiego i starosty poznańskiego o to, by nie lekceważyli problemów przedsiębiorców - powiedziała szefowa MRPiPS.

Przypomniała, że tarcza antykryzysowa to też świadczenie postojowe, które obecnie otrzymuje już 1,5 mln osób, a łączna kwota świadczeń to niemal 2,97 mld zł. Do tego dochodzi również zwolnienie ze składek ZUS - to już 7,5 mld zł.

Rząd zapewnił urzędom pracy środki na realizację działań. Od odpowiedzialności i roztropności urzędników zależy, kiedy wsparcie trafi do przedsiębiorców. Naszą intencją jest, by dochodziło do tego jak najszybciej i wiele urzędów realizuje wnioski na poziomie ponad 90 proc. – powiedziała minister Maląg. Zależy nam na ochronie miejsc pracy, troszczymy się o przedsiębiorców i pracowników w całym kraju. Jesteśmy blisko potrzeb ludzi. Rozmawiamy z Polakami, znamy ich potrzeby i reagujemy w odpowiedni sposób - wprowadzając programy społeczne ważne dla rodzin i seniorów, czy wspierając w trudnym okresie przedsiębiorców - pracodawców ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności - dodała.

Minister rodziny przekazała, że do tej pory w różnych instrumentów tarczy antykryzysowej, finansowej oraz pomocowej do przedsiębiorców trafiło łącznie blisko 82,4 mld zł.

PAP/ mk

