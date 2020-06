Były wiceminister w radzie nadzorczej firmy Solorza

Do rady nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), kontrolowanej przez Zygmunta Solorza, zostali powołani wiceprezes Cyfrowego Polsatu Maciej Stec, były wiceminister cyfryzacji Piotr Woźny oraz ekonomista Alojzy Z. Nowak

Do zmian w radzie nadzorczej doszło po tym jak z zasiadania w niej zrezygnowali Piotr Stępniak i Sławomir Sykucki. Powody ich odejścia nie są znane. Stępniak pełnił tę funkcję od kwietnia ub.r., a Sykucki od połowy 2017 roku – donoszą Wirtualne Media

Piotr Woźny przez prawie poprzednie pięć lat był związany z administracją publiczną. Od listopada 2015 do końca marca 2017 roku był wiceministrem cyfryzacji. Odpowiadał za m.in. za budowę sieci szerokopasmowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz za koncepcję Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W maju 2017 roku został doradcą ówczesnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego, od stycznia do marca 2018 roku wiceministrem w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a od marca 2018 roku do końca maja br. pełnomocnikiem premiera ds. programu Czyste Powietrze.

To właśnie tu zdobył doświadczenie, które z pewnością przyda mu się na nowym stanowisku. W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odpowiadał m.in. za przygotowywanie regulacji prawnych dotyczących standardów emisyjnych kotłów na paliwa stałe oraz norm jakościowych paliw stałych używanych do ogrzewania domów, a także implementacją termomodernizacyjnej ulgi podatkowej obowiązującej od początku ub.r.

Jak oddają Wirtualne Media, Woźny od czerwca 2018 do stycznia ub.r. był także wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a od końca sierpnia ub.r. do końca maja br. prezesem tej instytucji. Nadzorował m.in. program wsparcia zakupu domowych instalacji fotowoltaicznych Mój Prąd oraz zmiany w programie Czyste Powietrze

Maciej Stec z grupą kapitałową Zygmunta Solorza jest związany od 2003 roku. Początkowo był dyrektorem zarządzającym Polsat Media, a w latach 2007-2019 członkiem zarządu i dyrektorem sprzedaży i zakupów zagranicznych w Telewizji Polsat. W listopadzie 2014 roku został powołany do zarządu Cyfrowego Polsatu, a w kwietniu ub.r. został wiceprezesem tej spółki i Polkomtelu. Ponadto Maciej Stec jest członkiem rad nadzorczych Telewizji Polsat i Muzo.fm oraz członkiem zarządów Polsat Ltd. i Polsat Jim Jam Ltd.

Z kolei Alojzy Z. Nowak to ekonomista od wielu lat związany z Uniwersytetem Warszawskim. Był m.in. prodziekanem i dziekanem Wydziału Zarządzania, dyrektorem Centrum Europejskiego i prorektorem ds. badań naukowych i współpracy. Przez 15 lat był także kierownikiem Katedry Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego. Nowak zasiadał lub zasiada w kilku radach nadzorczych m.in. PTE Warta, PKO BP, JSW, PZU i Banku Millennium, a także przewodniczącym i wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Eurolotu. Jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanym przez prezydenta Andrzeja Dudę.

wirtualnemedia.pl/ mk

CZYTAJ TAKŻE: PGNiG łączy siły z PZU oferując pakiet medyczny