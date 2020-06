Polska może zyskać 8 mld USD rocznie

Dzisiaj Kazachstan zainaugurował nową strefę ekonomiczną przy granicy z Chinami – Korgas. Ma być hubem handlowym dla Nowego Jedwabnego Szlaku. Dziś z Chin przez Kazachstan do Europy rocznie dociera ok. tysiąca pociągów towarowych, ale do 2020 r. ma ich być ponad 12 tys.