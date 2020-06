Premier: Nasza dewiza? Nie zostawiamy ludzi samym sobie

Dewizą naszego rządu jest to, żeby człowiek nie został pozostawiony sam sobie - powiedział w czwartek w Rzeszowie premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu sztabu zarządzania kryzysowego. Dziękował też prezydentowi Andrzejowi Dudzie za troskę o mieszkańców Podkarpacia

Premier Morawiecki wziął w czwartek po południu udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, które zwołano w związku z sytuacją hydrologiczną w woj. podkarpackim.

Po spotkaniu szef rządu dziękował wojewodzie podkarpackiej Ewie Leniart, a także policji, wojsku, Wojskom Obrony Terytorialnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom i druhnom ochotniczych straży pożarnych za ich pracę w związku z podtopieniami na Podkarpaciu.

Staramy się, żeby państwo polskie działało i po tym można poznać skuteczność działania państwa, a nie po reakcjach, takich jak 10 lat temu podczas powodzi, kiedy ówczesny p.o. prezydenta pan (Bronisław) Komorowski mówił, że woda ma to do siebie, że wzbiera, że spływa do rzek, a potem do Bałtyku, a ludzie byli pozostawiani sami sobie - mówił Morawiecki.